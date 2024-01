Den EM-Organisateur Däitschland konnt souwuel sportlech, wéi och wat d'Ambiance ugeet, begeeschteren. Vun dëser Euphorie wëll Lëtzebuerg elo profitéieren.

Lëtzebuerger op der Handball-EM / Reportage: Franky Hippert

D'Stëmmung an den Hale war iwwert déi zwouanenghallef Wochen enorm. D'Organisateuren hunn all Kéiers e richtegt Handballfest aus engem Match gemaach, mat enger Show a Musek, déi d'Spectateure matgerappt huet. Dobäi koum dann och nach, datt dat um Terrain iwwerzeegt huet.

Den Eric Ewald, Vizepresident vun der Lëtzebuerger Handballfederatioun, war souwuel fir d'Halleffinallen, wéi och fir d'Final zu Köln dobäi. Bei der FLH erhofft ee sech natierlech, och vun der ganzer Euphorie vun de leschte Woche profitéieren ze kënnen: "Effektiv war natierlech déi EM do mat um Enn, iwwer 1 Millioun Spectateuren an den Halen. Dat ass natierlech eng Wansinnszomm. Also do huet ee scho gesinn, wat dat fir e flotte Sport ass a wann een, esou wéi d'DHF dat awer virhuet, zur attraktiivster Halesportaart an der noer Zukunft wëll ginn, dann ass een natierlech op esou Evenementer, wéi dat doten ugewisen. Dat do war eng Bommereklamm fir den Handball. A mir hoffen natierlech och, dass mer zu Lëtzebuerg doduerch méi Jonker nach dozou kréien, dee wonnerbare Sport do ze maachen."

Een, deen och e Sonndeg fir déi kleng tëscht Däitschland an Schweden, a fir déi grouss Final tëscht Frankräich an Dänemark zu Köln an der Hal war, war de Raphael Guden. De Lëtzebuerger Handballnationalspiller krut déi formidabel Stëmmung och hautno mat: "Also ech muss soen, d'Ambiance war wierklech mega. Ech mengen am Match vun Däitschland géint Schweden war se natierlech nach besser, well eeben all déi däitsch Fans do waren. Mee och am Match vun Dänemark - Frankräich, dat war wierklech eng top Ambiance. D'Leit sinn alleguerte matgaangen. Den Halespriecher huet do och gutt Stëmmung gemaach an ech mengen do hu se alleguerten e gudden Job gemaach. Also ech hat mer net virgestallt, dass d'Ambiance esou gutt kéint sinn."

An der Final stounge sech dunn déi zwou bescht Ekippe vum Tournoi mat Frankräich an Dänemark géigeniwwer: "Fransouse mat hirer staarker Physis géint d'Dänen, déi eng enorm Technik hunn an enorm Schnellegkeet hunn. Wann een eleng elo nëmmen de Gidsel an de Pytlick kuckt. Ech mengen, et sinn zwee Weltklassespiller. Dann eeben op der anerer Säit d'Fransousen, déi mat enger extreemer Physis kommen, alleguerten extreem Schief sinn. Et war eng extreem enk Final, wou ech am Fong geduecht hätt, dass d'Dynamik sech awer zum Schluss kéint duerchsetzen."

Den Olympiagewënner Frankräich konnt bei dëser Europameeschterschaft, no 2006, 2010 an 2014, also elo eng 4. Kéier d'EM-Kroun opdoen.