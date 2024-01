Den HC Bierchem gewënnt um Enn géint den HBD. En Dënschdeg den Owend hate Käerjeng an Déifferdeng scho géint Miersch respektiv Dikrech gewonnen.

Den Tabelleleader Bierchem setzt sech mat 38:34 beim HB Diddeleng duerch, woubäi sech Diddeleng fir d'Ophueljuegd net belount. D'Réiserbänner ware fulminant an de Match gestart a louchen no 10 Minutten 8:3 vir. Diddeleng huet duerno besser an de Match fonnt, huet awer kuerz virun der Paus de Fuedem verluer a goung mat engem 6-Goler-Réckstand (12:18) an d'Kabinnen.

Den Trainer Martin Hummel schéngt an der Paus déi richteg Wierder fonnt ze hunn, well den HBD krut sech bis zur 42. Minutt bis op ee Gol erugekämpft a konnt an der 45. Minutt eng éischt Kéier nom 0:0 egaliséieren. Bierchem huet sech an dëser Phas vill technesch Feeler geleescht an ass och reegelméisseg um Diddelenger Golkipp Thierry Hensen hänke bliwwen.

An der Schlussphas ass et vill hin an hier gaangen, mee Diddeleng ass ëmmer engem 3-Goler-Réckstand hannendru gelaf. Um Enn setzt sech den Tabelleleader mat 38:34 duerch a baut seng Avance an der Tabell op Diddeleng op 6 Punkten aus.

Um Dënschdegowend hat Käerjeng beim 35:18 géint Miersch keng Problemer an huet sech duerch dës Victoire an der Tabell virun den HB Diddeleng op Plaz 3 gedréckt. Käerjeng konnt sech no 10 Minutten ofsetzen an hat an der Paus schonn 10 Goler Avance. Erfollegräichste Buteur op Käerjenger Säit war den Ahmed Karamehmedovic, dee sengen eemolege Co-Equipiere 6 Goler geschoss huet.

Och d’Red Boys Déifferdeng hu vun der Diddelenger Néierlag profitéiert a leie virum leschte Spilldag an der Normalsaison op der zweeter Plaz. Och si ware schonn en Dënschdeg am Asaz an hunn 39:24 géint de Chev Dikrech gewonnen. D'Déifferdenger Spiller Baptiste Audifred (9 Goler) a Brice Aillaud (8) hunn zesumme bal d'Hallschent vun de Goler vun hirer Ekipp geschoss.

De véierten Nodrosmatch tëscht Rëmeleng an Esch gouf scho virun enger Woch gespillt, deen Esch mat 31:25 fir sech entscheet hat.

