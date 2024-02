Käerjeng huet bei der Néierlag zu Bierchem eng ganz schwaach Leeschtung gewisen, wärend Diddeleng souverän géint Rëmeleng gewënnt.

Axa League Hären

Um 14. a leschte Spilldag an der Normalronn huet sech den amtéierende Meeschter Esch mat 30:28 géint de Coupegewënner Déifferdeng behaapt. D’Red Boys loossen domat am Kampf ëm d’Meeschterschaft wichteg Punkte leien.

Esch war immens gutt an de Match gestart a louch no 10 gespillte Minutten 8:3 vir. Déifferdeng huet sech lues a lues erugekämpft a konnt kuerz virun der Paus eng éischt Kéier a Féierung goen (13:12). An der zweeter Hallschent hu sech béid Ekippen näischt geschenkt a keng Ekipp konnt sech ofsetzen. Eréischt an der 58. Minutt konnt Esch mat 3 Goler an Avance goen, wat um Enn fir d’Victoire duergaangen ass.

Bierchem mécht duerch d‘31:27-Victoire géint Käerjeng an der gläichzäiteger Néierlag vun der Red Boys e wichtege Schratt Richtung Meeschtertitel. D’Réiserbänner hunn déi éischt Hallschent dominéiert a louchen an der Paus verdéngt 21:13 vir. Et huet sou gewierkt, wéi wa Käerjeng an der éischter Hallschent keng Loscht op Handball hat.

An der zweeter Hallschent war de Match schonn an der 45. Minutt gelaf, wéi Bierchem 10 Goler Avance hat. Wéinst der Kloerheet vum Resultat hu béid Ekippen an de leschte Minutten immens vill Zäitstrofe gesammelt an de Match ass zur Niewesaach ginn. Käerjeng ass um Enn nach op 4 Goler erukomm, wat awer kee Spigelbild vum Matchverlaf ass.

Diddeleng huet géint Rëmeleng näischt ubrenne gelooss an huet sech ouni grousse Problem 41:28 duerchgesat. Den HBD hat sech schonn no 10 Minutte komfortabel ofgesat (8:3) an huet dës Avance bis zur Paus op 7 Goler ausgebaut (21:14). An der zweeter Hallschent huet den Trainer Martin Hummel virun allem de jonke Spiller Spillzäit zougestanen, déi de Match da souverän heembruecht hunn. De Josip Ilic an den Aldin Zekan hu jeeweils 9 Goler fir den HBD geworf. No der Néierlag vun Déifferdeng iwwerhëlt Diddeleng dann d’Roll vum Verfollger vum Tabelleleader Bierchem.

E Sonndeg schléisse Miersch an Dikrech de 14. Spilldag of.

Spillplang Hären

Axa League Dammen

Um leschte Spilldag virum Playoff huet sech den Tabelleleader Käerjeng no der Néierlag zu Dikrech keng weider Bléisst ginn a gewënnt souverän 31:16 beim HB Museldall. D’Ekipp vun der Trainerin Chris Poos war mat engem 8:0 an de Match gestart an huet domat fréi de Grondstee fir déi 12. Victoire a 14 Matcher geluecht. D’Kapitänin Tina Welter huet 9 Goler zur Victoire bäigesteiert a war domat bescht Scorerin.

Den HB Diddeleng bleift u Käerjeng drun an iwwerrennt d’Gäscht vu Bieles mat 44:14. No 30 gespillte Minutte louch den HBD scho 24:8 vir an huet dës komfortabel Avance an der zweeter Hallschent weider ausgebaut. D’Ekipp aus der Forge du Sud geet domat mat engem Punkt Réckstand op Käerjeng an de Playoff.

Eng dach iwwerraschend Néierlag gouf et fir d’Damme vun Déifferdeng zu Esch. Den HBE setzt um Enn 28:23 duerch. Esch war richteg gutt an de Match komm a louch no 10 Minutte 6:1 vir. Déifferdeng huet an der éischter Hallschent iwwerhaapt net zu sengem Spill fonnt an hat an der Paus e Réckstand vu 6 Goler (10:16). Och an der zweeter Hallschent war de Momentum op Escher Säit, déi de Match souverän zu Enn bruecht hunn.

Den Tabellendrëtten Dikrech huet sech kloer mat 34:12 géint de Standard duerchgesat a seng Avance op Déifferdeng an der Tabell op zwee Punkten ausgebaut.

Spillplang Dammen