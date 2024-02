Um Sonndeg ginn an der Coque bei den Dammen a bei den Hären d'Finalle vun der Coupe am Dëschtennis gespillt.

Bei den Dammen war d'Coupe-Finall no genau 45 Minutten decidéiert. Mat 4:0 gewannen d'Damme vu Rued souverän géint Ettelbréck.

D'Tessy Gonderinger an d'Dani Konsbruck hunn hir Matcher géint d'Dominique Kieffer an d'Ni Xiao Jing mat 3:0 gewonnen, ier d'Laura Burcheri an enger enker Partie géint d'Aline Kuffer den Deckel drop gemaach huet.

Domat gewënnt Rued d'Coupe bei den Damme fir déi sechste Kéier a fir d'zweet noeneen.