Am nationale Volleyball-Championnat war um Sonndeg den Owend d'Suite vum 14. Spilldag bei den Dammen a bei den Hären.

Hären

Am Spëtzematch tëscht Bartreng a Stroossen ass et deene Bartrenger gelonge mat 3:1 fir déi éischt Stroossener Liga-Defaite vun der Saison ze suergen. Nodeems Stroossen nach den éischte Saz relativ däitlech fir sech entscheet huet, konnt Bartreng ausgläichen an de Spectateure sou eng spannend Partie bidden. Deen drëtte Saz ass ganz knapp u Bartreng gaangen an och dee véierte Saz hunn d'Haushäre du mat 27:25 fir sech decidéiert. Bartreng behält domat den Uschloss zur Tabellespëtzt iwwerdeems Luerenzweiler op 2 Punkten u Stroossen réckelt.

Resultater Hären

Dammen

D'Gym huet géint Stengefort näischt ubrenne gelooss a sech um Enn an der eegener Hal méi wéi souverän mat 3:0 duerchgesat. Domat behält een op der zweeter Plaz ee Punkt Avance op Mamer iwwerdeems Stengefort mat 16 Punkten op Plaz 5 bleift.

Och am zweete Match vum Owend kruten d'Spectateuren een eesäitege Match ze gesinn. D'Partie tëscht Walfer a Bartreng war och d'Duell tëscht dem ongeschloenen Tabelleleader an dem Zweetleschten, deem bis elo just eng Victoire gelongen ass. Wéi erwaart hat Walfer d'Partie dohier déi ganzen Zäit ënner Kontroll a ka sech um Enn mat 3:0 zu Bartreng duerchsetzen, woumat ee weider ongeschloe bleift.

Resultater Dammen