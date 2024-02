54 Natioune sinn eng Woch laang an den Alpe géinteneen ugetrueden. Mir hunn déi 4 Lëtzebuerger Schifuerer a Schifuererinne bei hire Preparatioune begleet.

Vum 27. Januar bis den 3. Februar war am gréisste grenziwwerschreidende Schigebitt vun der Welt tëscht Frankräich an der Schwäiz d'Juniorweltmeeschterschaft am Schi Alpin.

D'Eléonore Dubois, d'Joyce Ten Raa, d'Gwyneth Ten Ree an de Joachim Keghian hu Lëtzebuerg hei an den Alpe vertrueden a mir hu si bei hire Virbereedunge begleet.