Op der Dëschtennis-Ekippe-Weltmeeschterschaft zu Busan a Südkorea hunn d'Lëtzebuerger Dammen och hiren 2. Match verluer.

An der Nuecht op e Sonndeg Lëtzebuerger Zäit gouf et no engem gellege Krimi eng knapp 2:3-Defaite géint Brasilien. Dobäi ware Sarah De Nutte a Co. schonn 2:0 vir.

An der éischter Partie haten d'FLTT-Damme sech 0:3 géint Japan misse geschloe ginn.