Am nationalen Handball-Championnat stoung um Samschdeg den 2. Spilldag vum Titel-Playoff a vum Relegatioun-Playoff um Programm.

Hären

Am Titel-Playoff louch Bierchem an der eegener Hal géint Esch no 38 Minutte mat 3 Goler a Réckstand, huet dunn awer opgedréint an d'Partie sou um Enn mat 24:19 fir sech decidéiert.

Nodeems et zu Käerjeng bis zur Paus ee relativ ausgeglachene Match mat enger klenger Diddelenger Avance war, hunn d'Gäscht no der Paus nees besser era fonnt. Um Enn setzen d'Diddelenger sech kloer mat 45:35 duerch a séchere sech domat déi 3. Plaz.

D'Red Boys Déifferdeng hunn doheem géint Dikrech näischt ubrenne gelooss a sech souverän mat 27:18 géint den Tabelleleschten duerchgesat.

Am Relegatioun-Playoff gouf et eng däitlech 39:19-Victoire fir Rëmeleng géint Bieles. Donieft konnt Schëffleng sech kloer mat 39:25 géint de Museldall behaapten an de Standard huet sech mat 31:22 géint Miersch duerchgesat.

Spillplang Häre Playoff

Dammen

Am Relegatioun-Playoff bei den Damme gouf et um 1. Spilldag zwou ganz däitlech Victoiren. Déi zweet Ekipp vu Käerjeng huet sech mat 36:11 géint de Standard duerchgesat, iwwerdeems déi zweet Ekipp vun Diddeleng mat 45:15 géint Réiden gewanne konnt.