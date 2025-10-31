Nordmazedonien-Griiechenland e Samschdeg vu 14.30 Auer un am Livestream
Mir weisen all d'Matcher aus dem Grupp D vun der Men’s 18 EHF Euro 2026 Qualifikatioun op RTL.lu.
Dir kënnt och nach live gratis an der Coque dobäi sinn.
Dëse Livestream gëtt vun Handball TV realiséiert.
Programm
Freideg, 31. Oktober 2025
16:00 Auer Nordmazedonien - Finnland 36:29
18:30 Auer Griichenland - Lëtzebuerg 27:21
Samschdeg, 1. November 2025
14:30 Auer Nordmazedonien - Griichenland
17:00 Auer Lëtzebuerg - Finnland
Sonndeg, 2. November 2025
13:00 Auer Griichenland - Finnland
15:30 Auer Lëtzebuerg - Nordmazedonien
Kader vun der U18-Nationalekipp
