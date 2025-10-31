Mir weisen all d'Matcher aus dem Grupp D vun der Men’s 18 EHF Euro 2026 Qualifikatioun op RTL.lu.

Dir kënnt och nach live gratis an der Coque dobäi sinn. 

Dëse Livestream gëtt vun Handball TV realiséiert.

Programm

Freideg, 31.  Oktober 2025
16:00 Auer Nordmazedonien - Finnland 36:29
18:30 Auer Griichenland - Lëtzebuerg 27:21

Samschdeg, 1.  November 2025
14:30 Auer Nordmazedonien - Griichenland 
17:00 Auer Lëtzebuerg - Finnland

Sonndeg, 2.  November 2025
13:00 Auer Griichenland - Finnland
15:30 Auer Lëtzebuerg - Nordmazedonien

Kader vun der U18-Nationalekipp

