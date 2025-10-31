ATP Challenger Tournoi
De Chris Rodesch wënnt d'Véierelsfinall géint den Eliot Spizzirri
© AFP Archiv
An der Véierelsfinall vum Challenger Tournoi zu Bratislava an der Slowakei huet de Chris Rodesch géint den Eliot Spizzirri gewonnen.
De Lëtzebuerger huet an dräi Sätz mat 7:6, 6:7 a 6:4 géint den US-Amerikaner gewonnen, deen als Nummer 100 op der Welt 89 Plaze besser klasséiert ass wéi de Chris Rodesch.
An der Halleffinall spillt de Chris Rodesch entweder géint de Francesco Maestrelli aus Italien (WR 154) oder den Titouan Droguet (WR 165) aus Frankräich.
