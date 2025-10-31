Tom Schumacher
"Mäin Zil ass et net, Headcoach vum T71 ze bleiwen"
Den Tom Schumacher hat just dräi Deeg Zäit, fir d'Ekipp vum T71 Diddeleng op de Coupematch géint d'Etzella ze preparéieren.
Fir eng éischte Victoire ass et net duergaangen. Den T71 Diddeleng huet Véierelsfinall vun der Coupe mat 81:89 géint d’Ettelbrécker Etzella verluer.
No der Partie huet den Tom Schumacher eis am Interview verroden, wéi hien dozou koum, Interimstrainer ze ginn a wisou et säin Zil net ass, fir Headcoach vun den Hären ze bleiwen.
