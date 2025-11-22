MixVoip League an der RTL Live Arena
De Match Stroossen géint Dikrech um 20.00 Auer am Livestream
De Weekend ass de 6. Spilldag an der ieweschter Divisioun am nationale Volleyball-Championnat.
E Samschdeg den Owend kënnt et um 20.00 Auer zu der Spëtzepartie tëscht dem VC Stroossen an dem CHEV Dikrech. De Rescht vum Spilldag gëtt scho virdrun, vu 17.00 Auer un, gespillt.
D'Partië vun den Dammen an Häre kënnt Dir wéi gewinnt an der RTL Live Arena kucken.
Livestream vu weidere Matcher aus dem Volleyball-Championnat an der RTL Live Arena
