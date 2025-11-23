BGL Ligue an der RTL Live Arena
De Spëtzematch Stroossen géint Déifferdeng um 17 Auer am Livestream a Liveticker
E Sonndeg ass am nationale Futtballchampionnat d'Suite vum 13. Spilldag.
Do ass den Tabelleleader Déifferdeng beim Zweete vu Stroossen fir de Spëtzematch op Besuch. De Match gëtt mat Commentaire iwwerdroen.
D'Kadere vun den Ekippe fannt Dir hei.
All d'Matcher kënnt Dir wéi gewinnt an der RTL Live Arena an am Liveticker op RTL.lu suivéieren.
Commentaire: Gilles Tricca a Sam Rickal
Start vum Stream: 16.55 Auer
Viraussiichtlecht Enn vum Stream: 19.00 Auer
