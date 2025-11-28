De Match Zypern - Lëtzebuerg vu 15.00 Auer u live
E Freideg den Owend spillt d'Lëtzebuerger Damme-Futtballnationalekipp e Frëndschaftslännermatch géint Ungarn.
Ufank vum Livestream: 14h55
Ufank vum Match: 15h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h45
Rout Léiwinnen
Golkipper:
GOETZ Emma (FK Austria Wien, Éisträich) JUNG Joy (Swift Hesperange), OBERWEIS Lisi (FC Mamer 32), SCHLIMÉ Lucie (SC Sand, Däitschland)
Verteideger:
CHERKANE Amal (SC Bettembourg), DOS SANTOS Kimberley (1. FC Saarbrücken, Dïtschland), FARIA Andreia (Swift Hesperange), FREYMANN Liane (SV Deutz 05, Däitschland), KREMER Emma (Vorwärts Spoho 98, Däitschland), LEITE Rita (FC Tirsense, Portugal), MACHADO Andreia (Racing FC Union Luxembourg)
Mëttelfeldspiller:
ESTEVEZ Marta (Racing FC Union Luxembourg), FIORUCCI Gioia (UN Käerjeng 97), KOCAN Edina (Racing FC Union Luxembourg), LAVINAS Catarina (SV Elversberg, Däitschland), MATEUS Leticia
(Jeunesse Junglinster), MILLER Laura (1. FC Nürnberg, Däitschland), SCHMIT Charlotte (Sporting CP, Portugal)
Stiermer:
BESCH Anouchka (Jeunesse Junglinster), DIETRICH Hannah (1. FC Saarbrücken, Däitschland), JORGE Caroline (Racing FC Union Luxembourg), KIRPS Rachel (SV Elversberg, Däitschland), LOURENCO Joana (Young Boys Diekirch), THOMPSON Amy (FC Differdange 03)