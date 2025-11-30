BGL Ligue an der RTL Live Arena
Rodange-Biissen vu 15 Auer un am Livestream a Liveticker
E Sonndeg ass et d'Suite vum 14. Spilldag an der ieweschter Divisioun vum nationale Futtball-Championnat.
Lass geet et um 15 Auer mam Match Phare Rodange-Biissen. Dës Partie gëtt mat Kommentar iwwerdroen. Um 16 Auer ginn dann nach sechs weider Partië gespillt. Ënnert anerem ass et den Derby tëscht Déifferdeng an Nidderkuer.
Hei fannt Dir d'Kadere vun den Ekippen.
Commentaire: Gilles Tricca a Serge Olmo
Start vum Stream: 14.55 Auer
Viraussiichtlecht Enn vum Stream: 17.00 Auer
