Bayern klappt St. Pauli spéit, 1:1 tëscht Bremen a Köln
© AFP
Donieft gouf et eng souverän Victoire fir Hoffenheim an Heidenheim ass ee Befreiungsschlag am Ofstigskampf gelongen.
D'Bayern hu sech duerch zwee spéit Goler 3:1 géint St. Pauli duerchgesat. No engem Feeler am Spillopbau huet St. Pauli séier an d'Spëtzt gespillt, wou den Hountondji schonn no 6 Minutten den 1:0 schéisse konnt. Kuerz drop huet hie musse verletzt vum Terrain, den Danel Sinani ass fir hien agewiesselt ginn. D'Bayern haten an der Suite e puer gutt Occasiounen an hunn ënner anerem zweemol de Potto getraff, d'Gäscht hunn allerdéngs gutt dogéint gehalen. Kuerz virun der Paus konnt de Guerreiro awer du fir de verdéngten 1:1 suergen. Nom Säitewiessel hunn d'Münchener sech laang schwéier gedoen, fir gutt Geleeënheeten ze kreéieren. An der Schlussphas huet de Rekordchampion méi a méi op d'Féierung gedréckt, a kuerz viru Schluss huet den Diaz seng Faarwen du mam 2:1 erléist. Den Jackson huet fir den 3:1-Endstand gesuergt.
Donieft trenne Bremen a Köln sech mat engem 1:1. D'Haushären hu besser an de Match fonnt a sinn no ronn 20 Minutten duerch de Kapitän Friedl a Féierung gaangen, deen no enger Flank vum Stage un de Ball komm ass. Den Opsteiger aus Köln hat offensiv kaum Iddien an huet sech géint eng gutt organiséiert Bremer Defense am leschten Drëttel laang schwéier gedoen. An der Schlussphas sinn d'Kölner awer du besser ginn. Fir d'Éischt huet de Waldschmidt just de Potto getraff, an der Nospillzäit huet en ofgefälschte Schoss vum El Mala de Wee an d'Netz fonnt.
Donieft huet Hoffenheim sech souverän mat 3:0 géint Augsburg behaapt an Union Berlin huet duerch zwee spéit Goler 1:2 géint Heidenheim verluer.
D'Statistike vun de Matcher
Klickt hei, fir op d'Säit mat all de Resultater ze kommen.
D'Klickt op de Match, fir d'Statistiken ze gesinn.