Jeanne Lehair a Gregor Payet als Triathleete vum Joer ausgezeechent
An der Coque war e Samschdeg vu 16 Auer un d'FLTRI Awards Night.
All Samschde Moien trainéieren déi jonk Triathleten vum Karibu am Lënster Lycée. Haut ass e spezielle Gaascht op Besuch. Neen, net de Kleeschen, mee eng vun de beschten Triathletinne vun der Welt. D'Jeanne Lehair ass beim Karibu lizenzéiert, deem jéngsten Triathlon-Klub am Land.
Déi jonk Sportler a Sportlerinnen hu vill Froe fir dës Top-Athletin, déi op de 6 Kontinenten ënnerwee war. E klenge Kaddo, Autogrammen, eng Gruppefoto, an da steet eng Trainingsseance am Schwammen um Programm. D'Jeanne Lehair mécht sech duerno op de Wee an d'Coque, wou d’Awards vun der Triathlonfederatioun iwwert d’Bün ginn.
De Sall an der Coque war fir d'Awards, wéi gewinnt, rammelvoll. De Publikum huet d'Jeanne Lehair, virum Linda Krombach an dem Eva Daniels, als Triathletin vum Joer gewielt. Bei den Häre gouf de Gregor Payet gewielt, dat virum Gewënner vum leschte Joer, dem David Lang, deen an 3 Wochen säin Drill als Sportzaldot fäerdeg huet. Déi 3 Plaz ass fir de Luca Cambresi.
De President hat gutt Noriichte parat. D'Ënnerstëtzung vum Sportsministère, huet d'Astellung vun engem Directeur Administratif méiglech gemaach. Ervirgehuewe goufen och déi exzellent international Resultater. De President huet och en neie Projet virgestallt.
Den Triathlon huet och weiderhin de Wand an de Seegelen.