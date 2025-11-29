Diddelenger Damme wanne Spëtzematch géint Bartreng a bleiwen ongeschloen
© Christophe Hochard
Um Samschdeg war den Optakt vum 8. Spilldag an der Enovos League bei den Dammen.
Dammen
Den T71 Diddeleng bleift och no 8 Spilldeeg ongeschloen a setzt sech am Spëtzematch auswäerts zu Bartreng däitlech mat 95:72 duerch. D'Ekipp aus dem Süden huet zu kengem Moment Zweiwel un der Victoire opkomme gelooss a louch schonn nom éischte Véierel 28:18 a Féierung. Offensiv hat Diddeleng mam Catherine Mreches (29 Punkten), Lauren VanKleunen (18), Shalonda Winton (18) a Svenia Nurenberg (14) vill Optiounen, déi d'Bartrenger Defense net an de Grëff krut.
Conter zitt mat Steesel gläich
Den AB Conter setzt sech mat 91:80 géint d'Amicale Steesel duerch an zitt domat mam Géigner an der Tabell gläich. D'Lokalekipp huet sech no enger ausgeglachener éischter Hallschecht am drëtte Véierel ofgesat an d'Féierung net méi aus der Hand ginn. D'Caileigh Walsh an d'Stefanie Kulesza hu jeeweils 31 Punkte markéiert fir Conter, d'Esmeralda Skrijelj huet mat 18 Punkten, 14 Assists an 12 Rebounds en "triple double" zur Victoire bäigesteiert.
Um Sonndeg spillt nach Wolz géint den Tabelleleschte Musel Pikes.