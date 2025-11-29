D'Red Boys wannen de Spëtzematch géint Esch an iwwerhuelen d'Tabelleféierung
© Serge Olmo
Bei den Häre stoung e Samschdeg den 9. Spilldag vum Handball-Championnat um Programm. Bei den Damme war et den 8. Spilldag.
Axa League Hären
Am Spëtzematch tëscht de Red Boys an Esch kruten d'Spectateuren zu Déifferdeng eng ausgeglachen Ufanksphas ze gesinn, an där d'Escher tëschenzäitlech a Féierung waren. No enger knapper Véierelsstonn huet d'Lokalekipp awer d'Féierung iwwerholl an déi och esoubal net méi hierginn, soudass et mat engem Score vu 16:12 an d'Kabinne goung. Och an der zweeter Hallschent ass Esch zu kengem Zäitpunkt méi no wéi 2 Goler un d'Red Boys erukomm. Um Enn ass et dunn nach däitlech ginn, soudass et zum Schluss 33:25 fir de Champion heescht, deen den HB Esch domat un der Tabellespëtzt ofléist.
Den HC Standard huet sech géint Bierchem am éischten Duerchgang staark presentéiert an ass esou mat engem Avantage vu 4 Goler an d'Paus gaangen. Nom Säitewiessel hunn d'Bierchemer sech awer gefaangen an no ronn 8 Minutte louche si déi éischte Kéier am Match a Féierung. An der Suite ass et een enke Match bliwwen, an dat mat besserem Schluss fir d'Réiserbänner. Si hunn an de leschten 30 Sekonnen nach zweemol getraff an de Standard esou mat 28:26 geklappt.
Diddeleng hat iwwerdeems am Nodrosmatch vum 2. Spilldag keng Problemer zu Rëmeleng a konnt sech mat 37:24 duerchsetzen.
Axa League Dammen
Zum Optakt vum 8. Spilldag bei den Dammen huet den HB Museldall sech mat 29:22 géint Diddeleng duerchgesat. An der Paus louch den Avantage vun der Lokalekipp bei just 2 Goler, am zweeten Duerchgang ass de Museldall awer dunn dovu gezunn.
Donieft huet Käerjeng sech ganz däitlech mat 39:13 zu Esch duerchgesat an och Déifferdeng hat keng Problemer beim 36:15 auswäerts géint den HC Standard.