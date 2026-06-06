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NASCAR Euro SeriesDe Grousse Präis vu UK vu 17:25 Auer u live op RTL

RTL Lëtzebuerg
Um Brands Hatch Indy Circuit an England sinn de Weekend weider Courssen an der NASCAR Euro Series.
Update: 06.06.2026 08:00

De Lëtzebuerger Gil Linster geet an der NASCAR Euro OPEN mat der Startnummer 50 un den Depart, dat op engem Ford Mustang vum Team Hendriks Motorsport.

An der EuroNASCAR stinn dës Saison 6 Course-Weekender um Programm, ugefaangen dëse Weekend mat där zu Valencia a Spuenien. All d'Coursse vun der EuroNASCAR gi live op RTL.lu, der App an RTL Play iwwerdroen.

NASCAR Euro OPEN - RACE 1, mir iwwerdroen de Programm op RTL.lu an um RTL Play
Samschdeg, 6. Juni 2026:
Ufank vun der Emissioun: 17:25 Auer
Course: 17:50 Auer
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 18:50 Auer

NASCAR Euro OPEN - RACE 2, mir iwwerdroen de Programm op RTL.lu an um RTL Play.
Sonndeg, 7. Juni 2026:
Ufank vun der Emissioun: 17:40 Auer
Course: 18:05 Auer
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 19:05 Auer

De weidere Programm

© NASCAR Euro Series

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