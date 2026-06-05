RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Eng Show amplaz seriö parlamentaresch Aarbecht?Massiv Kritik um Virgoe vun der Regierung beim Vott iwwert den EU-Asylpak

Marc Hoscheid
Virun allem de Familljeministère hätt sech vill ze laang Zäit gelooss, fir een Text virzeleeën. Bei der CSV kann een déi ganz Opreegung iwwerdeems net novollzéien.
Update: 05.06.2026 13:47
© Chambre des Députés

Den nächsten Dënschdeg gëtt an der Chamber iwwer zwee Gesetzesprojeten ofgestëmmt, duerch déi den Asyl- a Migratiounspak vun der EU an nationaalt Recht iwwerholl soll ginn. Vu groussen Deeler vun der Oppositioun gëtt et awer zolidd Kritik um Zäitpunkt vum Vott, dee wier komplett iwwert de Knéi gebrach.

Vott iwwer EU-Asylpak: Vill Kritik u Virgoe vun der Regierung / Marc Hoscheid

Op europäeschem Niveau goufen déi entspriechend Texter, et geet ëm aacht Reglementer an eng Direktiv, schonn am Fréijoer 2024 ugeholl. De Gesetzesprojet 8684 vum Inneminister Léon Gloden gouf de 14. Januar dëst Joer an der Chamber deponéiert, de Gesetzesprojet 8732 vum Familljeminister Max Hahn den 22. Abrëll. LSAP, déi Gréng, déi Lénk an d'Piraten haten en Donneschdeg an der Conférence des présidents gefuerdert, datt de Vott net en Dënschdeg soll sinn, mee no hanne verréckelt soll ginn. Dozou den LSAP-Deputéierten Yves Cruchten:

"Mir schaffe lo zum Beispill nach Amendementer aus, déi da warscheinlech e Méindeg an der Kommissioun wäerten diskutéiert ginn, also een Dag virum Vott an der Chamber, dat muss ee sech mol virstellen. An da wäert Der gesinn, datt déi Amendementer all wäerte refuséiert ginn, well wa se se géingen unhuelen, kéinte se den Text en Dënschdeg net stëmmen. Hei ass menger Meenung no einfach eng grouss Show vun der Regierung, awer eng seriö parlamentaresch Aarbecht ass esou net méiglech."

Virun allem datt de Familljeministère esou laang gebraucht huet, fir een Text virzeleeën, stéisst der Oppositioun sauer op. Zum Text vum Max Hahn läit bis elo iwwregens nach kee Rapport vir an déi ganz Chamber wäert deen och réischt e Méindeg kréien.

De gréngen Deputéierte Meris Šehović gëtt ze bedenken, datt déi spéit Iwwermëttlung vun den Texter net just d'Deputéiert betrëfft:

"Den Accueil vu Flüchtlingen ass ee Beräich, deen zu Lëtzebuerg net nëmme vum Staat organiséiert gëtt, mee wou eng ganz Rei vun zivilgesellschaftlechen Acteuren, ech soe lo mol Croix-Rouge, Inter-Actions, Hut, eng ganz Rei vun zivilgesellschaftlechen Acteuren, och Responsabilitéit iwwerhuelen. An et ass ganz sécher sou, datt innerhalb vun deem enge Mount, wou deen Text elo virläit, net déi noutwendeg Zäit do ass, fir datt d'Zivilgesellschaft sech anstänneg mat deem Text beschäftege kann."

Indirekt gehéiert nach een drëtte Gesetzesprojet vun der Justizministesch Elisabeth Margue zur Ëmsetzung vun deem Pak, iwwert dee gëtt en Dënschdeg awer net ofgestëmmt, dat erkläert de Marc Baum vun deene Lénken esou:

"Do huet de Staatsrot awer esou vill prinzipiell Froen opgestallt, datt deen Text wierklech net prett ass. Well et muss een och wëssen, datt dee Migratiounspak wäert dozou féieren, datt wesentlech méi Prozeduren a méi séier Prozeduren op d'Verwaltungsgeriichter zoukommen zu Lëtzebuerg, wat eventuell zu engem Standstill kéint féieren. Mer si lo schonn onheemlech wäit hannendra wat zäitlech Delaien ugeet."

D'CSV-Deputéiert Stéphanie Weydert ass d'Rapportrice vum Gesetzesprojet vum Léon Gloden a weist sech iwwerrascht iwwert déi ganz Opreegung. Den Inneminister hätt schonn am Abrëll an der Conférence des présidents ugefrot, datt d'Chamber sech den 9. Juni mam Sujet befaasst. Si verweist zudeem dorobber, datt den Asyl- a Migratiounspak den 12. Juni a Kraaft triede soll a Lëtzebuerg ee Vide juridique riskéiere géing, wann déi zwee Gesetzer elo net ugeholl ginn. D'Argument, datt Lëtzebuerg och bei aneren EU-Texter hannendran ass, léisst si iwwerdeems net gëllen:

"Hei geet et awer ëm den Accueil vu Leit, déi aus engem Drëttstaat kommen, dat heescht, et ass och eng Fro vun der nationaler Sécherheet, déi hei am Spill ass. A mir wëlle jo awer och gären d'Rechter vun all deene Mënsche waren, déi hei hinner kommen an no Schutz sichen, datt mer deenen och kënnen déi néideg Perspektive bidden."

Datt den Text vun der Justizministesch net dee selwechten Dag gestëmmt gëtt wéi déi aner zwee Texter, wier iwwerdeems vun Ufank u kloer gewiescht an och net néideg.

Et sief dann nach preziséiert, datt d'ADR als eenzeg Oppositiounspartei kee Problem domadder huet, datt en Dënschdeg an der Chamber iwwert déi zwee Texter wäert ofgestëmmt ginn.

Reprochen un d'Regierung
Grouss Deeler vun der Oppositioun géint direkte Vott iwwert EU-Migratiounspakt

Am meeschte gelies
Duerchbroch bei Tripartite
Mindestloun klëmmt ëm 200 Euro, Staat hëlleft mat Steierkredit
Video
Fotoen
106
RTL-Opruff wéinst Date-Klau
Een Affer wollt Vakanz bezuelen, ma ass op Krimineller eragefall
No déidlechem Accident zu Zolwer
Diskussioun iwwert méi Sécherheet am Klammsport lancéiert
Video
Fotoen
Mataarbechter blesséiert
Lufthansa-Maschinn ass zu Frankfurt "op d'Nues gefall"
"Et geet jo, wann ee wëll"
Fréieren Aarbechtsminister Georges Engel reagéiert op Tripartite-Accord
Audio
50
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Symbolbild vu Schüler an engem Klassesall.
Vun der Rentrée un
Offer vu franséischsproochege Klasse gëtt méi breet
0
Mouvement écologique reagéiert op d'Tripartite
Fossil Energie méi bëlleg maachen, däerf net op Käschte vun Energietransitioun goen
7
Kontroll am Garer Quartier
Police war an der Nuecht op e Freideg a verschidden Nuetsclibb ënnerwee
Am éischten Trimester
Wirtschaftlech Leeschtung vu Lëtzebuerg louch bei 0,0% par-rapport zum Trimester virdrun
Den Historique vun der "Tripartite"
Wéi e Kriseninstrument iwwer Joerzéngten de soziale Fridden am Land erhalen huet
0
Enquête vum Observatoire de l'Habitat
Loyeren 2024-2025 ware 75% méi héich wéi virun 2010
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.