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Synchronschwammen vum 4. bis 7. Juni am Livestream op RTL.luEuropean Aquatics Youth Artistic Swimming Championships 2026

RTL Lëtzebuerg
Vum 4. bis de 7. Juni fannen an der Coque d'Europameeschterschaften am Konschtschwammen fir Jonker statt. Op RTL.lu ginn d'Kompetitioune live iwwerdroen.
Update: 03.06.2026 16:03

Vun dësem Donneschdeg u stinn an der Coque d'Europameeschterschafte am Konschtschwammen fir Jonker um Programm.

Weider Informatiounen iwwer d'European Aquatics Youth Artistic Swimming Championships 2026

Home | Youth Artistic Swimming Championships 2026 | European Aquatics

De Programm

Donneschdeg, de 4. Juni
Women Solo Free Preliminary
Vu 10.00 Auer bis 11.55 Auer

Team Free Preliminary
Vu 17.00 Auer bis 18.35 Auer

Freideg, de 5. Juni
Duet Free Preliminary
Vu 10.00 Auer bis 11.55 Auer

Figures
Vu 17.00 Auer bis 21.20 Auer

Samschdeg, de 6. Juni
Mixed Duet Final, Women Solo Final
Vu 10.00 Auer bis 12.55 Auer

Team Free Final
Vu 17.00 Auer bis 18.50 Auer

Sonndeg, de 7. Juni
Duet Free Final, Men Solo Free Final
Vu 10.00 Auer bis 12.50 Auer

Free Combination
Vu 17.00 Auer bis 18.50 Auer

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