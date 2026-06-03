Vun dësem Donneschdeg u stinn an der Coque d'Europameeschterschafte am Konschtschwammen fir Jonker um Programm.
Home | Youth Artistic Swimming Championships 2026 | European Aquatics
Donneschdeg, de 4. Juni
Women Solo Free Preliminary
Vu 10.00 Auer bis 11.55 Auer
Team Free Preliminary
Vu 17.00 Auer bis 18.35 Auer
Freideg, de 5. Juni
Duet Free Preliminary
Vu 10.00 Auer bis 11.55 Auer
Figures
Vu 17.00 Auer bis 21.20 Auer
Samschdeg, de 6. Juni
Mixed Duet Final, Women Solo Final
Vu 10.00 Auer bis 12.55 Auer
Team Free Final
Vu 17.00 Auer bis 18.50 Auer
Sonndeg, de 7. Juni
Duet Free Final, Men Solo Free Final
Vu 10.00 Auer bis 12.50 Auer
Free Combination
Vu 17.00 Auer bis 18.50 Auer