RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Porsche SupercupChester Kieffer gëtt 11ten am Qualifying zu Monaco

Tom Hoffmann
Andy Brücker
Et ass dem jonke Lëtzebuerger säin éischten Asaz am Porsche Supercup.
Update: 05.06.2026 19:58
© Romain Rixhon

Zu Monte Carlo ass dëse Weekend den Optakt vum Porsche Supercup. Mam Chester Kieffer ass hei dann och nees e Lëtzebuerger mat um Depart.

An der Qualifikatioun, déi e Freideg den Owend gefuer ginn ass, ass hien op déi 11. Plaz komm, dat mat enger Zäit vun 1:32.465.

Gewonne gouf de Qualifying vum Theo Oeverhaus (D), deen an 1:31.865 d'Ronn zu Monaco gefuer ass. Nieft him start den Andrea Bristot (IT), deen domadder och beschte Rookie war.

Wéi den Chester Kieffer sech an der Course schléit, gesitt Dir e Sonndeg um 11:40 Auer live op RTL ZWEE an RTL PLAY.

Porsche Supercup
Den Chester Kieffer wëll d'Rookie-Championnat gewannen

Am meeschte gelies
"Et geet jo, wann ee wëll"
Fréieren Aarbechtsminister Georges Engel reagéiert op Tripartite-Accord
Audio
52
Mataarbechter blesséiert
Lufthansa-Maschinn ass zu Frankfurt "op d'Nues gefall"
Fir d'lescht en Donneschdegowend gesinn
Den Dimitrios Malachias (72) gëtt vermësst
Barrage am Futtball
Folscht wënnt däitlech géint Uewerkuer a spillt nächst Saison an der 1. Divisioun
Fotoen
5
Aus drëtter däitscher an zweet franséisch Liga
Luc Holtz neien Trainer beim FC Metz, Mario Mutsch als Co-Trainer confirméiert
Video
19
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
3. Fräien Training live dëse Samschdeg um 12:25 Auer op RTL ZWEE an um RTL Play
Formel 1: Grousse Präis vu Monaco
Video
Den Highlight vum Joer an der Principautéit
Grousse Präis vu Monaco
Alles op Rout? Ferrari Favorit fir Monte Carlo
0
Porsche Supercup
Den Chester Kieffer wëll d'Rookie-Championnat gewannen
Audio
Fotoen
0
De Charles Leclerc bleift weider bei Ferrari
Formel 1
Charles Leclerc verlängert bei Ferrari
0
Rallye du Chablais (CH)
Grégoire Munster wënnt op Hyundai i20 N Rally2
Video
Fotoen
Tëschebilan
Chester Kieffer iwwerzeegt am Carrera Cup Däitschland
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.