RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Weltrekord zu LondonEng éischte Kéier gëtt e Marathon an ënner 2 Stonne gelaf

Andy Brücker
De Kenianer Sabastian Sawe huet 1 Stonn, 59 Minutten an 30 Sekonne fir d'Marathondistanz zu London gebraucht.
Update: 26.04.2026 14:47
Sabastian Sawe à Londres le 26 avril 2026
De Sabastian Sawe huet beim Marathon zu London de 26. Abrëll 2026 de Weltrekord gebrach.
© AFP

De Kenianer Sabastian Sawe huet zu London Liichtathletik‑Geschicht geschriwwen, andeems hien de Marathon ënner zwou Stonne gelaf ass. Hie koum no 1 Stonn, 59 Minutten an 30 Sekonnen an d'Zil a verbessert domat de viregte Weltrekord ëm méi wéi eng Minutt. D'Course gouf bei ideale Bedéngunge gelaf.

Och bei de Frae gouf et e Rekord

D'Äthiopierin Tigst Assefa huet mat 2 Stonnen, 15 Minutten a 41 Sekonnen déi séierst Zäit an engem rengen Dammemarathon realiséiert.

De Sawe, 29 Joer al, huet sech no engem laangen Tête‑à‑tête mat zwee Konkurrenten um Schluss mat enger decisiver Acceleratioun ofgesat an ass eleng iwwer d'Arrivée op der Avenue Richtung Buckingham Palace gelaf. Hien huet de Moment als "en onvergiesslechen Dag" a sengem Liewen.

Och déi aner zwee Athleten um Podium hunn den ale Weltrekord vum Kiptum gebrach: den Äthiopier Yomif Kejelcha gouf Zweete mat 1:59:41, den Ugander Jacob Kiplimo Drëtte mat 2:00:28 – en historesche Podium.

Besonnesch impressionant ass d'Leeschtung vum Kejelcha, well den 28 Joer jonken Athlet ass eigentlech Spezialist am Hallefmarathon. Hien ass hei säin éischte Marathon iwwerhaapt gelaf.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.