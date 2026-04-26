Beim traditionelle White House Correspondents’ Dinner zu Washington ass et zu Schëss komm. Den US‑President Donald Trump, seng Fra Melania Trump souwéi aner Membere vun der Regierung goufen a Sécherheet bruecht. De Virfall war kuerz nom Ufank vun der Gala virun enger Sécherheetskontroll am Hotel.
En Agent vum Secret Service gouf ugeschoss, mee seng kugelsécher Weste huet hie viru méi schwéiere Verletzunge protegéiert. De President sot spéider, hie wier a Kontakt mat dem Beamten.
Videoe weisen panesch Zeenen, bei deene Gäscht sech no de Schëss ënner Dëscher verstoppt hunn.
Den Ugräifer, een 30 Joer ale Mann aus Kalifornien, gouf iwwerwältegt a festgeholl. No Aussoe vun der Police hat hien eng Schroutflënt, eng Pistoul a verschidde Messere bei sech. Den Donald Trump geet dovun aus, datt et sech ëm en Eenzeltäter handelt. Ob den Ugräifer hie selwer als Zil gehat hätt, wéisst hien net, mee et wier a gewësser Weis wonnerschéin ze gesinn, wéi e schwéier arméierte Mann, konnt vum Sécherheetsapparat iwwerwältegt ginn, sou den Donald Trump. Wéi den Ugräifer iwwerhaapt konnt duerch déi streng Sécherheetskontrolle kommen, ass net gewosst. Et gëtt spekuléiert, dass hie Gaascht am Hotel war, wou dëst Evenement ofgehale gëtt.
Ronn 2.600 Gäscht haten um tradtionelle “White House Correspondent’s Dinner” deelgeholl, mat enger éischte Kéier och dem Donald Trump.
D'Organisateure hunn ugekënnegt, datt den Evenement zu engem spéideren Zäitpunkt nogeholl soll ginn.
Den Donald Trump huet op senger Plattform Truth Social de Leit vum Secret Service Merci gesot, fir hir exzellent Aarbecht. Et géif jidderengem gutt goen. En huet dann och eng Pressekonferenz am Wäissen Haus ugekënnegt.
D'Enquête lafen op Héichtouren. Iwwer dem Mann säin Motiv ass bis ewell näischt gewosst.