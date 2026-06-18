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VëlossportRomain Grégoire wënnt 2. Etapp vum Tour de Suisse, Wenzel a Slowenien mam Peloton op der Arrivée

Jeff Birsens
En Donneschdeg gouf beim Tour duerch d'Schwäiz, d'Belsch a Slowenien déi zweet Etapp gefuer. Dobäi waren och nees e puer Lëtzebuerger am Asaz.
Update: 18.06.2026 18:14
Groupama-FDJ's French rider Romain Gregoire celebrates crossing the finish line to win the second stage 157,7km from Locarno to Locarno at the Men’s Tour of Switzerland (Tour de Suisse) cycling race in Locarno, Switzerland, on June 18, 2026.
De Romain Grégoire freet sech iwwert seng Victoire op der zweeter Etapp vum Tour de Suisse.
© AFP

En Donneschdeg stoung déi 2. Etapp vum Tour duerch Slowenien um Programm. Nodeems de Mats Wenzel e Mëttwoch op déi 10. Plaz fuere konnt, ass de Lëtzebuerger Coureur och um zweeten Dag virbäi ukomm. No 177.6 Kilometer war et op der Arrivée zu Ormoz zu engem Massesprint komm, deen den Dusan Rajovic fir sech entscheede konnt. De Wenzel ass mam Peloton als 24. iwwert d'Zillinn gefuer. Am General rutscht hien ëm eng Plaz erof a steet elo op der 13. Plaz. Leader ass weiderhin de Laurence Pithie.

Beim Tour duerch d'Belsch huet sech op der zweeter Etapp den Tim Merlier duerchgesat, deen doduerch och den neie Leader am General ass. D'Resultat vum Alex Kirsch ass aktuell nach net gewosst.

D'Victoire op der zweeter Etapp vum Tour de Suisse ass dann un de Romain Grégoire gaangen. De Fransous konnt sech op der Arrivée virum Marcel Camprubi an dem Bart Lemmen duerchsetzen. Véier Sekonnen hannendrun ass den Tadej Pogacar als 8. iwwert d'Arrivée gefuer, deen am General weider mat engem komfortabele Virsprong vun 2:50 op de Richard Carapaz virläit. Den Arthur Kluckers ass op gutt 16 Minutten den 111. ginn a läit am General op der 95. Plaz mat méi wéi 21 Minutte Retard.

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