RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Tour de France FemmesZwou Etappen, zwou Victoiren: Lorena Wiebes aktuell net ze schloen

RTL Lëtzebuerg
E Sonndeg goung et iwwer 147,9 gréisstendeels Flaach Kilometer vu Aigle op Genève.
Update: 02.08.2026 18:40
Och op der zweeter Etapp huet d'Lorena Wiebes de Sprint dominéiert.
Och op der zweeter Etapp huet d'Lorena Wiebes de Sprint dominéiert.
© NICOLAS TUCAT/AFP

Scho wéi op der 1. Etapp koum kee hei op Lorena Wiebes. Si konnt sech no 3 Stonnen, 42 Minutten an 8 Sekonnen am Sprint géint d'Elisa Balsamo an d'Marianne Vos duerchsetzen. Si koumen un der Spëtzt vun engem grousse Peloton mat 77 Coureusen un, déi all déi selwecht Zäit kréien. An deem Peloton war och d'Nina Berton mat dran, déi als 52. gewäert gëtt.

Am Generalklassement läit Lorena Wiebes och vir, dat 14 Sekonne virum Kim Le Court Pienaar an 16 Sekonne virum Demi Vollering. Hei läit d'Nina Berton op der 62. Plaz mat engem Réckstand vun 3 Minutten a 6 Sekonnen.

Am meeschte gelies
Warnunge goufen all opgehuewen
Groussbrand zu Guedleng (Fr) ënner Kontroll, dräi Persoune goufe blesséiert
Fotoen
Meteolux mellt
Alerte jaune bis en Dënschdeg wéinst der Hëtzt
Siège zu Lëtzebuerg, an der Tierkei stationéiert
Wat huet d'Cargolux mat de Canadairen ze dinn a wou komme se an den Asaz?
Fotoen
Sonndesinterview mam Laura Lentz
"Ekonomie ass extrem villfälteg an d'Zukunftschancë si gutt"
Video
Flamen "ënner Kontroll"
Lëtzebuerger Pompjeeë weider an der Gironde am Asaz
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Tour de France Femmes: 1. Etapp
Lorena Wiebes wënnt Optakt zu Lausanne
2
Red Bull-BORA-hansgrohe's Belgian rider Remco Evenepoel gestures as he crosses the finish line to of the 'Natourcriterium Roeselare' cycling event, in Roeselare on July 28, 2026.
Clásica San Sebastián
Staarke Comeback bréngt Remco Evenepoel historesch Victoire
Etapp 16: Den Alex Kirsch ass am Zäitfueren deen 91. ginn.
Bilan nom Tour de France
Alex Kirsch: "Perséinlech méi Ambitioune wéi déi leschte Kéieren"
Video
1
Tour de France Femmes
Nina Berton als eenzeg Lëtzebuergerin mat dobäi
Video
4
Tour de France
Tadej Pogacar feiert 5. Schlussvictoire, Van der Poel setzt sech zu Paräis duerch
Video
Fotoen
20
Pedalléiere fir de gudden Zweck
900 Coureure bei de 24h Vëlo Wëntger um Depart
Video
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.