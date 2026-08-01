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Futtball-Championnat: BGL LigueWolz an Ettelbréck trenne sech zum Optakt 1:1

RTL Lëtzebuerg
E Samschdeg gouf déi nei national Futtball-Saison mat zwee Matcher lancéiert.
Update: 01.08.2026 19:50
© Eugène Thommes

D'Saison 2026/27 gouf e Samschdeg mam Nordderby tëscht dem FC Wolz an der Etzella Ettelbréck lancéiert. Am Duell tëscht den zwee Opsteiger gouf et um Enn kee Gewënner. No 90 Minutte stoung et 1:1.

De Match war 7 Minutten al, do war schonn den éischte Gol vun der Saison gefall, an zwar am Filet vun de Wëlzer. No enger Feelpass vum Chris Philipps hat Ettelbréck zweemol de Gol um Fouss leien, de Yamba Mubeya konnt den drëtte Schoss bannent kuerzer Zäit da schlussendlech verwandelen. Wolz huet duerno 10 Minutte gebraucht, fir nees an e Match ze kommen - si haten hir éischt geféierlech Aktioun an der 19. Minutt. Bis an d'Paus ass net méi vill geschitt.

An der 59. Minutt hunn déi 657 Zuschauer den Ausgläich duerch de Romeyns gesinn. D'Spillerwiesselen hunn op béide Säiten näischt abruecht, sou dass d'Punkten am éischte Match vun der Saison gedeelt goufen.

Mat Nidderkuer an der Escher Jeunesse treffen zwou Ekippen openeen, déi an der Saison 2026/27 méi héich Ziler uviséiere wéi an der viregter Spillzäit. Nidderkuer war net iwwer déi 11. Plaz mat 3 Punkten Avance op d'Barragëplaz erauskomm an d'Ekipp vun der Grenz wëll sécherlech méi wéi déi 35 Goler aus der leschter Saison schéissen.

E Sonndeg start ënner anerem de Coupegewënner Déifferdeng seng Missioun Championstitel. En Dënschdeg gëtt den éischte Spilldag mat de Matcher Stroossen géint Rouspert an dem Spëtzematch tëscht dem amtéierende Champion Biissen an Diddeleng ofgeschloss.

Hei fannt Dir d'Kadere vun all de Veräiner fir déi nei Saison.

Reprise vum nationale Futtball-Championnat
Déi véier Opsteiger wëllen den aneren Ekippen e Bee stellen
Reprise vum nationale Futtball-Championnat
Biissen an Déifferdeng wëllen den Titel, de Rescht wëll méi no erukommen

Den Iwwerbléck vun de Resultater

FC Wolz 71 - FC Etzella Ettelbréck 1:1
0:1 Yamba Mubeya (7'), 1:1 Romeyns (59')

Progrès Nidderkuer - Jeunesse Esch (19.00 Auer)

Klickt op de Match, fir op de Replay an de Liveticker ze kommen.

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