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Spektakulär BillerGrouss Rafting-Competitioun a China

RTL mat Reuters
80 Ekippen aus néng Länner trieden dës Woch bei der "2026 China Qingyuan Canyoning and Rafting Competition" am Süde vu China un.
Update: 10.06.2026 11:59
Grouss Rafting-Competitioun a China
Eng 80 Ekippen aus néng Länner hunn un dëser spektakulärer Competitioun deelgeholl.

Dëst Evenement war déi éischt professionell Canyoning-Kompetitioun an der Provënz Guangdong; si kombinéiert en Ofstig duerch eng 1.000 Meter laang Schlucht, e Laf vun 400 Meter an eng 2.400 Meter laang Whitewater-Rafting-Streck.

Déi 80 Ekippe bestinn aus Athleten aus China, Russland, Nepal, Venezuela, Bulgarien, Pakistan, Spuenien, der Tierkei an Italien.

Qingyuan ass räich u Rafting-Méiglechkeeten a gëtt als "Heemecht vum Rafting" a China bezeechent, wouduerch d'Stad sech zu der féierender Destinatioun fir dëse Sport an der Provënz Guangdong entwéckelt huet.

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