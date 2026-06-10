Dëst Evenement war déi éischt professionell Canyoning-Kompetitioun an der Provënz Guangdong; si kombinéiert en Ofstig duerch eng 1.000 Meter laang Schlucht, e Laf vun 400 Meter an eng 2.400 Meter laang Whitewater-Rafting-Streck.
Déi 80 Ekippe bestinn aus Athleten aus China, Russland, Nepal, Venezuela, Bulgarien, Pakistan, Spuenien, der Tierkei an Italien.
Qingyuan ass räich u Rafting-Méiglechkeeten a gëtt als "Heemecht vum Rafting" a China bezeechent, wouduerch d'Stad sech zu der féierender Destinatioun fir dëse Sport an der Provënz Guangdong entwéckelt huet.