RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

De Film vun der WochThe History of Sound vum Oliver Hermanus

Frank Grotz
The History of Sound ass eng sensibel Libesgeschicht an där d'Musek d'Haaptpersonnagen als Roude Fuedem duerch eng Welt vun den ongläiche Verhältnisser féiert.
Update: 01.03.2026 19:29
De Film vun der Woch: The History of Sound vum Oliver Hermanus
The History of Sound ass eng sensibel Libesgeschicht an där d’Musek d’Haaptpersonnagen als Roude Fuedem duerch eng Welt vun den ongläiche Verhältnisser féiert.

Wat et bedeit huet an Amerika ugangs vum 20. Joerhonnert eng homosexuell Relatioun ze féieren a wat fir Konsequenzen déi traumatesch Evenementer op déi jonk Zaldoten am Éischte Weltkrich haten, domat beschäftegt sech eise Film vun der Woch. THE History of Sound vum südafrikanesche Realisateur Oliver Hermanus ass ee romanteschen Drama, dee sech net an den übleche Clichéë vum Genre verléiert.

Wéi de Lionel 1917 d’Chance kritt um Conservatoire vu Boston seng Passioun fir de Gesang a Vollekslidder weider ze verdéiwen, ass et zugläich d’Geleeënheet aus der klenger Welt vu senger Famill senger Farm am Kentucky auszebriechen. D’Gléck vum jonke Sänger schéngt komplett, wéi hien den David kenneléiert, deen och Musek studéiert. Dëse gëtt awer um Enn vum Éischte Weltkrich agezunn an eréischt dräi Joer méi spéit gesinn déi zwee Männer sech nees zeréck.

Zesummen ënnerhuele si eng Rees duerch Amerika, bei där si traditionell Lidder aus verschidde Regiounen ophuelen. Dës Méint ginn zum zentrale Souvenir an hirer Relatioun, déi si ni ëffentlech kënnen ausliewen. Hir Weeër trenne sech op en Neits, woubäi de Lionel ni d’Hoffnung opgëtt, den David erëmzegesinn.

The History of Sound ass eng sensibel Libesgeschicht an där d’Musek d’Haaptpersonnagen als Roude Fuedem duerch eng Welt vun den ongläiche Verhältnisser féiert, an där si ni richteg hir Plaz fannen. Gedroe vun den exzellenten Acteure Paul Mescal an Josh O’Connor hannerléisst dem Oliver Hermanus seng Mise en scène mat hirer roueger Approche an engem gudde Bléck fir déi kleng Gesten e staarken Androck.

Am meeschte gelies
Sonndesinterview mat der Dr. Marie-Claire Theisen
"Meng Kanner sinn der Meenung, ech wär vill méi granzeg, wann ech net schaffe géif"
Video
Fotoen
11
150-160 Passagéier vu Luxair betraff
Ausseministère réit staark dovunner of, fir am Moment an de Mëttleren Osten ze reesen
Video
Police-Asätz zu Beetebuerg an zu Dummeldeng
Mann menacéiert a belästegt Passagéier am Zuch, anere Mann hält sech baussen un Zuch fest a fält op Quai
An ARD-Podcast
Grand-Duc Henri verréit, wéi hie sech fit hält
"Fir d’Caroline an all déi, déi géint Leukemie kämpfen"
Neie Rekord fir Plooschter Projet: 1.393 nei Registréierungen
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
D'Oscaren 2026
En Iwwerbléck vun de Kategorien an den Nominéierten
Video
Dës Woch am Passepartout
30 Joer Casino an 20 Joer Mudam
Video
2
Luxembourg City Film Festival
Dat hei sinn d’Filmer aus der offizieller Kompetitioun 2026
Video
De Film vun der Woch
"Is This Thing On?" vum Bradley Cooper
Video
Wuthering Heights
E Film vun der Englescher Regisseurin Emerald Fennel
Video
"Kuerz a Knackeg"
E Kuerzfilm-Projet an de Lëtzebuerger Regionalkinoen
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.