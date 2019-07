Wie mam Auto oder der Navette wëll op de Site kommen, muss sech am Virfeld op atelier.lu en Ticket kafen.

All d'Clientë mussen am Viraus decidéieren, wéi si op den Site kommen wëllen. D’Herchesfeld ass net un den ëffentlechen Transport ugeschloss an d’Stroosse ronderëm de Site si fir den ëffentleche Verkéier gespaart.

Dofir bitt den Atelier dës Méiglechkeeten un:

1) SHUTTLE: zentraler Drop-Off-Point ass den P+R Bouillon, vun do aus fueren Navetten op den Concert-Site a zeréck. All Client muss am Viraus en Ticket fir den Shuttle kafen (5€ pro Persoun) op www.atelier.lu. Weider Infoen, wéi een mam ëffentlechen Transport op de P+R Bouillon op www.mobiliteit.lu



2) PARKING: Den On-Site-Parking gëllt fir Motoen a Autoen bis maximal 3,5 Tonnen. Busser (och Minibusser) sinn NET um Parking zougelooss. Och hei muss een en Ticket am Viraus op www.atelier.lu kafen (20€pro Ticket/ pro Auto). Vum Parking gëtt een da gratis op den Concerts-Site gefouert an zeréck.



3) GREEN TRAVEL: Komm mam Vëlo oder zu Fouss! Et gëtt 200 securiséiert Vëlosstänner no bei der Entrée. De Vëlosparking erreecht een iwwert Krautem via d’Rue de la Montagne. Gratis an ökologesch!



Fir all Rammstein-Tickete gëllt, dass den ëffentlechen Transport am Groussherzogtum den 20. Juli inklusive ass (Busser & Zich).



All weider praktesch Infoen kann een um Site vum Atelier als PDF fir erofzelueden fannen.