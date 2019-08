Um 12. frankophone Filmfestival Angloulême ass den Animatiounsfilm mam "Valois de diamant" an dem "Valois de la musique" ausgezeechent ginn.

Net een, mä direkt zwee Präisser krut dem Zabou Breitman an dem Éléa Gobbé-Mévellec hire Film "Les hirondelles de Kaboul", eng lëtzebuergesch Co-Produktioun vum Stephan Roelants vu Melusine Productions.

An der Kategorie "beschte Film" krut den Animatiounsfilm de "Valois de diamant" a fir d'Filmmusek vum Alexis Rault de "Valois de la musique".

Vum 20. bis de 25. August goufen eng Rëtsch Lëtzebuerger Filmer wärend der 12. Editioun vum Filmfestival geéiert. Sechs Spillfilmer, een Documentaire an zwee Kuerzfilmer hunn d'Diversitéit an de Räichtum vum nationalen audiovisuelle Secteur vum Grand-Duché duergestallt.

Honoréiert gouf donieft och de verstuerwene Pol Cruchten, lëtzebuergesche Realisateur, Produzent an Dréibuchauteur.

Nieft dem Xavier Bettel, Premierminister a Minister fir Kommunikatioun a Medien, dee fir d'Ouverture op Angloulême gereest ass, hunn de Grand-Duc an d'Grande-Duchesse um Lëtzebuerger Dag an der Ofschlosszeremonie deelgeholl.

Offizielle Communiqué

12e Festival du film francophone d'Angoulême: Les hirondelles de Kaboul remportent 2 prix dont le prestigieux Valois de diamant (25.08.2019)



Communiqué par: Fonds national de soutien à la production audiovisuelle

Double prix pour le long-métrage d'animation Les Hirondelles de Kaboul, de Zabou Breitman et Éléa Gobbé-Mévellec, coproduit au Luxembourg par Stephan Roelants de Melusine Productions:

• Valois de diamant (meilleur film / prix principal) – attribué par un jury sous la présidence de l'actrice britannique Jacqueline Bisset.

• Valois de la musique – attribué à Alexis Rault pour Les Hirondelles de Kaboul

Pour rappel: Le Luxembourg était à l'honneur lors de cette 12e édition du Festival du film francophone d'Angoulême (20 au 25 août 2019) avec un hommage au cinéma luxembourgeois. Six longs-métrages, un documentaire et deux courts-métrages luxembourgeois étaient placés sous le feu des projecteurs et témoignaient de la diversité et de la richesse du secteur audiovisuel national.

Un hommage spécial a été rendu à la carrière de Pol Cruchten, scénariste, réalisateur et producteur luxembourgeois.

Afin de marquer leur soutien au secteur de la production audiovisuelle, Xavier Bettel, Premier ministre et ministre des Communications et des Médias, s'était rendu à Angoulême pour l'ouverture du festival et Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont assisté à la journée luxembourgeoise et à la cérémonie de clôture.