E Freidegowend gouf de Prix Edward Steichen iwwerreecht. D’Gewënnerin vum Award ass d'Mary-Audrey Ramirez. D'Residenz zu New York ass fir d'Nora Wagner.

Déi Lëtzebuergesch Kënschtlerin Mary-Audrey Ramirez ass d'Laureatin vum 8. "Edward Steichen Award".

Déi Lëtzebuerger Artistin Nora Wagner gëtt mam "Edward Steichen Luxembourg Resident in New York Award" geéiert.

Deenen zwou Gewënnerinne wénkt elo eng Kënschtlerresidenz vu 6, respektiv 4 Méint, an där Stad, wou den Edward Steichen iwwer Jore geschafft a gelieft huet: New York.

De Präis soll jonk Kënschtler tëscht 25 a 35 Joer an hirer Kreatioun ënnerstëtzen an hinnen de Kontakt zu der internationaler Konschtzeen vereinfachen.

Gegrënnt gouf de Präis 2004 vun engem Grupp vu Frënn an Amateure vum verstuerwene Fotograf. D’Iddi, fir esou ee Präis an d’Liewen ze ruffen, koum dem Hubert Wurth, nodeems hien zu New York der Enkelin vum Edward Steichen begéint ass.

2011 koum eng nei Kategorie derbäi: Eng Residenz vu 6 Méint zu New York.

2005 krut d'Lëtzebuerger Kënschtlerin Su Mei Tsé den éischten Edward Steichen Award. 2007 war et de Fransous Etienne Boulanger, deen 2008 zu New York un engem Häerzfeeler verscheet ass. D'Bertille Bak krut den Edward Steichen Award 2009. D’Gewënnerin vum Award 2011 war d'Maria Loboda. Déi éischt NY-Residenz war fir d'Claudia Passeri. 2013 war den Award fir d’Sophie Jung an d’Residenz fir de Jeff Desom. De Gewënner vum Präis 2015 war de Max Pinckers an d’Residence zu New York fir de Jeff Weber. Virun zwee Joer konnte sech d'Esther Hovers iwwert den Award an den Daniel Wagener iwwert d'Residenz freeën.

Schreiwes ESAL ASBL

Luxembourg, le 26 novembre 2019

Nous avons le grand plaisir de vous communiquer le nom des deux lauréates de l'édition 2019

du prix d'art contemporain Edward Steichen Award Luxembourg.

Réuni en session de délibération au mois de juin de cette année, le jury a choisi de décerner le

prix Edward Steichen Award 2019 à :

MARY-AUDREY RAMIREZ

et d'attribuer le prix EDWARD STEICHEN LUXEMBOURG RESIDENT IN NEW YORK à :

NORA WAGNER

L'association Edward Steichen Award asbl (ESAL) décerne deux prix qui visent à promouvoir des artistes émergents dans le domaine de l'art contemporain en leur offrant la possibilité de s'immerger dans le contexte culturel stimulant de New York qui a été tellement propice à Edward Steichen lui-même. Le premier prix, à caractère résolument européen, le prix Edward Steichen Award, consiste en une résidence de 6 mois à New York au International Studio and Curatorial Program (ISCP) et d'une bourse de 4.000 USD par mois pendant la période de résidence pour couvrir les frais de voyage et de séjour.

Le deuxième prix, le Edward Steichen Luxembourg Resident in New York, a été créé en 2011 et s'adresse plus particulièrement aux artistes luxembourgeois ou résidant à Luxembourg. Ce prix consiste en une résidence de 4 mois au ISCP et en une bourse de 4.000 USD par mois pendant la période de résidence. Depuis cette année, le Luxembourg Resident est offert par le fonds stART-up de l'Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

MARY-AUDREY RAMIREZ, Lauréate Edward Steichen Award 2019

Née à Luxembourg en 1990, Mary-Audrey Ramirez vit et travaille à Berlin. Son médium de choix est le textile, et ses sculptures molles ou tableaux brodés traduisent l'univers animalier des jeux vidéo dans l'espace artistique. Elle interroge de façon plus générale la relation des hommes avec les animaux qu'elle interprète et met en scène dans des installations et des performances. (Voir annexes pour plus de détails.)

Mary-Audrey Ramirez a convaincu le jury par la force de son travail qui explore des thématiques contemporaines. Le textile, bien que toujours exploité seulement marginalement en art, regagne en importance. A New York notamment, une scène florissante de la sculpture molle s'est développée depuis quelques années. Le travail de Mary-Audrey Ramirez pourra s'y intégrer parfaitement. Une résidence de 6 mois à New York sera donc l'occasion pour la lauréate du Edward Steichen Award d'étendre son rayon d'action géographique, de se connecter aux artistes sur place et de continuer ses explorations du médium textile.

Le jury pour le prix Edward Steichen Award 2019 a été composé de:

- Suzanne Cotter, MUDAM Luxembourg

- Thomas Seelig, Museum Folkwang, Essen

- Drew Sawyer, Brooklyn Museum of Art, NY, USA

Mary-Audrey Ramirez a été proposée par Kevin Muhlen, Casino Luxembourg – Forum d'art contemporain et par Fanny Weinquin, commissaire indépendante.

NORA WAGNER, Edward Steichen Luxembourg Resident in New York 2019

Née à Luxembourg en 1988, Nora Wagner pratique un art de la situation basé sur l'échange et l'expérimentation. Elle agit et réagit par rapport à des lieus qu'elle investit de sa présence et qu'elle transforme tout au long de ses installations et de ses performances, souvent en collaboration avec le public. (Pour plus de détails, voir le pdf en annexe.)

Le jury a été séduit par le travail conséquent de l'artiste depuis les débuts de sa carrière et voulait donner l'opportunité à Nora Wagner de continuer ses expérimentations dans le contexte culturel de NYC particulièrement fertile pour les échanges et les interactions avec un milieu artistique international.

Le jury pour le prix Edward Steichen Luxembourg Resident in New York était composé de:

- Suzanne Cotter, MUDAM Luxembourg

- Thomas Seelig, Museum Folkwang, Essen

- Drew Sawyer, Brooklyn Museum of Art, NY, USA

- Michèle Walerich, représentante du comité d'experts du fonds stART-up de l'oeuvre

Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, principal sponsor de ce prix. Nora Wagner a été proposée par Marlène Kriens, Galeries d'art de la Ville de Dudelange. En tout, il y avait 23 nominations pour les deux catégories, proposées par 6 nominateurs nationaux et internationaux. Le choix du jury s'est fait à l'unanimité.