D’Krimiserie "Capitani", déi vu Samsa produzéiert gouf, huet all Rekorder fir eng Fiktioun op RTL gebrach.

TNS Ilresno hunn 147.500 Spectateuren, wat 29% vun de Residente vu 16 Joer a méi sinn, eng Rei bis all d'Episode vu "Capitani" live um Dënschdeg den Owend op RTL Télé Lëtzebuerg gekuckt.

Zousätzlech zum Direkt op der Télé, waren d'Episoden am Catch-up-TV och e grousse Succès: 137.500 Leit hunn op d'mannst een Episod um Internet gekuckt. Am Ganze goufe 518.000 Videoen am Replay op RTL.lu, RTL5minutes.lu an RTLToday.lu gekuckt.

Am Ganzen, Live a Replay zesummegezielt, gouf d'Serie "Capitani" zu Lëtzebuerg vun 158.000 Leit vu 16 Joer a méi gekuckt.

PDF: Detailer am Schreiwes vun RTL