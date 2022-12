D'Regierung denkt driwwer no, datt Lëtzebuerg nees beim Eurovision Song Contest matmécht.

Zanter 30 Joer ass Lëtzebuerg net méi mat derbäi, gréisstendeels aus Käschtegrënn. Elo huet de Premier a Medieminister Xavier Bettel eng entspriechend Diskussioun am Regierungsrot lancéiert. Dat Ganzt géif natierlech kaschten, besonnesch wann ee géif wannen, mä et hätt en duebele bis dräifache positiven Impakt, steet an der Nott.

RTL gouf kontaktéiert an d’Diskussioune fir eng Participatioun 2024 lafen. Deemno wier RTL als Member vun der Eurovisioun (EBU) de sougenannte lokalen Tëleespartner a wier fir d'Selektioun vun engem Kandidat zoustänneg.

En Aarbechtsgrupp soll sech elo mam Song Contest beschäftegen, dee vum Xavier Bettel geleet gëtt, an Zesummenaarbecht mat de Ministeren Tanson an Asselborn an aneren Acteuren.

Lëtzebuerg beim ESC: Infoen, Fakten a Resultater op ee Bléck

Fir d'lescht huet Lëtzebuerg 1993 matgemaach mat "Modern Times". Fënnef Mol huet de Grand-Duché scho beim Contest gewonnen: 1961, 1965, 1972, 1973 an 1983. Dat Joer mam Lidd vum Corinne Hermès "Si la vie est cadeau".