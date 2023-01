E grousse Star vun der italieenescher Filmzeen ass am Alter vu 95 Joer vun eis gaangen. D'Gina Lollobrigida war international bekannt a beléift.

Den italieenesche Kulturminister Gennaro Sangiuliano huet e Méindeg op Twitter geschriwwen, "Abschid vun enger Diva vun der Leinwand, Protagonistin vu méi wéi engem hallwe Joerhonnert italieenescher Kino-Geschicht. Hire Charme wäert éiweg bleiwen. Ciao Lollo."

Addio ad una diva del grande schermo, protagonista di oltre mezzo secolo di storia del cinema italiano. Il suo fascino resterà eterno.

Ciao Lollo. pic.twitter.com/LbHf2MMXFy — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) January 16, 2023

D'Gina Lollobrigida war eng vun den Ikone vum gëllenen Zäitalter vun Hollywood. Déi üppeg Schauspillerin, déi 95 Joer al ginn ass, war ënnert anerem och fir hir sëllegen Affäre bekannt. Hiren Duerchbroch hat si 1953 mam Film "Beat the devil", an deem och den Humphrey Bogart matgespillt huet. An der Suite stoung d'Lollobrigida och mat aneren Hollywood-Gréisste wéi dem Burt Lancaster, dem Frank Sinatra an dem Rock Hudson virun der Kamera. An de 70er Joren huet sech d'Gina Lollobrigida an der Fotografie lancéiert. Zu hire Motiver hunn ënnert anerem de Paul Newman, de Salvador Dalí an déi däitsch Futtballnationalekipp gehéiert. Am Laf vun de Joren huet déi fréier Schauspillerin sech och als Sculptrice en Numm gemaach.

Wéi déi italieenesch Noriichtenagence ANSA matdeelt, war d'Gina Lollobrigida eréischt de leschte September aus dem Spidol entlooss gouf, nodeems si sech bei enger Chute doheem d'Bee gebrach hat an operéiert huet misse ginn.

D'Schauspillerin a Fotografin gouf de 4. Juli 1927 zu Subiaco an der Géigend vu Roum gebuer. Si war Duechter vun engem Miwwelproduzent an ass an engem klengen Duerf an de Bierger opgewuess.