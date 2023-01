Zwee weider Lëtzebuerger Koproduktioune si bei der Berlinale am Februar an der offizieller Selektioun.

Dat deelt de Lëtzebuerger Filmfong an engem Schreiwes mat. Et handelt sech dobäi ëm de Film "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" mat der Lëtzebuerger Actrice Vicky Krieps an der Haaptroll vun der Éisträicher Schrëftstellerin. De Film gouf an Éisträich, Lëtzebuerg, Däitschland an der Schwäiz koproduzéiert a leeft an der offizieller Kompetitioun a feiert seng Weltpremière zu Berlin. Nieft der Vicky Krieps sinn och d'Lëtzebuerger Acteure Marc Limpach, Nickel Bösenberg, Elisabeth Chuffart an Tessy Strotz am Film ze gesinn.

Och den Animatiounsfilm "The Siren" vun der iranescher Realisatrice Sepideh Farsi, deen zu Lëtzebuerg, a Frankräich, Däitschland an an der Belsch produzéiert gouf, gouf fir d'Berlinale ausgewielt, dat an der Sektioun "Panorama".

D'lescht Woch scho war den Animatiounsfilm "A Greyhound of a Girl" an der Kategorie "Kplus" nominéiert ginn, sou datt Lëtzebuerg mat 3 Koproduktiounen um Filmfestival vertrueden ass.

D'Berlinale ass vum 16. bis de 26. Februar.