Zu Hollywood wëllen dausenden Dréibuchauteuren fir Filmer a Serien streiken, wann se net besser bezuelt ginn.

En Dënschden de Moien eiser Zäit leeft en Ultimatum of, deen d'Gewerkschaft vun den Auteuren de groussen Studioen a Plattformen gestallt hat.

Sollt et zu engem Streik kommen, géifen d'Late Night Showen direkt pausen, bei geplangten Serien an Filmer géifen et Verspéidunge ginn.

D'Gewerkschaft vun den Auteuren seet, datt d'Salaire vun de Leit, trotz Inflatioun, d'selwecht bliwwen oder souguer manner héich gi wieren.

D'Auteuren haten 2017 fir d'lescht gestreikt. 100 Deeg laang hunn se näischt méi geschriwwen, dat hat d'Ënnerhalungsindustrie zu Los Angeles ronn zwou Milliarden Dollar kascht.