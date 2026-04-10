Plackelabel deelt matHip-Hop-Pionéier Afrika Bambaataa am Alter vun 68 Joer gestuerwen

AFP
iwwersat vun RTL Lëtzebuerg
Hien huet als ee vun de prägendsten Hip-Hop-Kënschtler an DJ'e gegollt. Elo ass den US-Museker am Alter vun 68 Joer gestuerwen.
Update: 10.04.2026 07:17
Der bahnbrechende US-Hip-Hop-Künstler und DJ Afrika Bambaataa ist nach Angaben seines ehemaligen Plattenlabels im Alter von 68 Jahren gestorben. Der Rapper war vor allem für seinen Hit "Planet Rock" aus dem Jahr 1982 bekannt.
Den Afrika Bambaataa ass en Donneschdeg u Komplikatiounen an Zesummenhang mat enger Kriibserkrankung gestuerwen.
© Getty Images North America/Getty Images via AFP/Archiv

De Museker Afrika Bambaataa ass dout. Dat huet säi Plackelabel “Tommy Boy Records” en Donneschdeg an engem Post op Instagram matgedeelt. “Mat sengem Doud denke mir iwwert seng Bäiträg zum Genre an zur méi breeder Kultur no, déi bis haut nowierken”, heescht et am Post. De Rapper an DJ war virun allem fir säi Hit “Planet Rock” aus dem Joer 1982 bekannt.

Wéi den Noriichteportal TMZ mellt, ass den Afrika Bambaataa en Donneschdeg am US-Bundesstaat Pennsylvania u Komplikatiounen an Zesummenhang mat enger Kriibserkrankung gestuerwen.

De Lance Taylor, wéi de Kënschtler mat biergerlechem Numm geheescht huet, koum 1957 zu New York op d’Welt. Seng Musekskarriär huet hie mat der Organisatioun vu Blockpartyen a sengem Quartier Bronx gestart. D’Zäit an d’Plaz an där hien opgewuess ass, war vu vill Bandegewalt gepräägt. Aus deem Grond huet hien 1973 de Museksgrupp Universal Zulu Nation gegrënnt, déi Hip-Hop genotzt huet, fir friddlech Wäerter ze vermëttelen.

Kënschtler, déi mam Bambaataa zesummegeschafft hunn, wéi de Museker Kurtis Blow, hunn an de soziale Medien hir Trauer iwwert säin Doud ausgedréckt a säin Afloss op Hip-Hop als global Beweegung ausgedréckt. Gläichzäiteg huet de Blow awer och net dem verstuerwene Kënschtler seng Kontroversen ignoréiert. Säi Vermächtnis wier “komplex a war Géigestand vun eeschthaften Diskussioune bannent eiser Gesellschaft”. Dem Afrika Bambaataa ware sexuell Iwwergrëffer géigeniwwer Mannerjäregen an den 80er an 90er reprochéiert ginn. De Museker huet d’Reprochen ëmmer zeréckgewisen an ass och ni strofrechtlech verurteelt ginn.

Am meeschte gelies
Op der Pompel
Den Diesel gëtt e gudde Krack méi bëlleg
Serie vun Abréch an Apdikten
Brigange konnte just wéineg matgoe loossen
Video
Audio
Fotoen
Konsequenze vum neie Mindestloun
"20.000 bis 30.000 Cocktails, déi mir méi musse verkafen"
Video
18
Am Virfeld vum Speedmarathon
User kënnen e Freideg d’Plaze fir d'Police-Kontrolle matbestëmmen
Am Alter vu 95 Joer
Däitsche Schauspiller Mario Adorf gestuerwen
5
Weider News
70 Joer ESC-Lidder
Eng Zäitrees mat der Lëtzebuerger Kandidatin Eva Marija
Video
0
Festival 404
En neien alternative Festival zu Lëtzebuerg
Video
0
De Fabien Colas am Joer 2024 am Podcast "35M Elevator Pitch".
Los Angeles
Lëtzebuerger Produzent Fabien Colas fir "Bad Bunny"-Museksvideo ausgezeechent
Video
RTL Hitmaschinn - Zeréck an d'Zäit
1983: Wotleche Krich, éischten Handy, Hitler Tagebicher
Audio
Neie Concert-Hotspot zu Lëtzebuerg?
Star-DJ Steve Aoki am ausverkaafte GRIDX
Video
Fotoen
9
Am Takt
Claude Fridrici, Rocklab Live Session, Celove & Low Density Corporation
Audio
