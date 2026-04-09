RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Am Virfeld vum Speedmarathon

RTL Lëtzebuerg
Am Kader vun enger europäescher Campagne setzt och d'Police déi nächst Deeg verstäerkt op Vitesskontrollen. De 15. Abrëll ass dann och nees de sougenannte "Speedmarathon“. Iwwer Instagram kann een e Freideg mat ofstëmme, wou Kontrolle sinn.
Update: 09.04.2026 15:41
Grouss Policekontroll am Kader vun der Verkéierssécherheetscampagne "Gutt gesinn" den 20. Januar 2026 vu 7 bis 9 Auer op der N31 zu Péiteng.
© Police

D’Police mécht och dëst Joer nees bei der europäescher Campagne “Speed“ mat. Dës ass vum 13. bis den 19. Abrëll a gëtt vum Netzwierk Roadpol organiséiert.

Zil vun der Aktioun ass et, géint iwwerdriwwe Vitess virzegoen. Et ass nach ëmmer eng vun den Haaptursaache fir déidlech Accidenter an Europa.

De 15. Abrëll: 24 Stonnen intensiv Kontrollen

E wichtege Moment vun der Campagne ass de sougenannte “Speedmarathon“, deen dëst Joer de 15. Abrëll ass. Iwwer 24 Stonne ginn am ganze Land verstäerkt Vitesskontrollen duerchgefouert, besonnesch zu den Haaptverkéierszäiten. Eng Aktioun, déi gläichzäiteg a ville Länner an Europa organiséiert gëtt.

Fir d’Campagne méi no un d’Leit ze bréngen, setzt d’Police och op Interaktioun. Schonn e Freideg den 10. Abrëll, kënnen d’Bierger iwwer Instagram (@policelux) ofstëmmen, wou kontrolléiert soll ginn. Pro Regioun ginn zwou Plazen zur Auswiel gestallt.

Am meeschte gelies
Wunnengsnout
No der Wanteraktioun nees zeréck an den Auto?
Video
De Findel am klenge Format
D’Passioun vum Pit fir d’Aviatioun
Video
Fotoen
2
Am Libanon
182 Doudeger an 890 Blesséierter bei israeeleschen Attacken
Video
Premier Luc Frieden
Wafferou ass "e Schrëtt an eng gutt Richtung"
Video
37
Vill Verstéiss am Alldag
Mat E-Trottinetten ze séier ënnerwee
Video
Fotoen
34
Weider News
Zënter op d'mannst 10 Auer de Moien
Keen Internet wéinst gréisser technescher Pann bei der Eltrona
Fake Eminem-Concert
Stad Lëtzebuerg warnt viru Phishing
Policebulletin
Familljesträit zu Zolwer, presuméierten Drogendealer an der Stad gepëtzt an 3 Beamte bei Festnam blesséiert
2.800 Salariéeë betraff
Kollektivvertrag op der Uni.lu gouf erneiert
Virfall mat Schëss zu Prüm (D)
Och Lëtzebuerger Police war um Asaz bedeelegt
LNS-Etüd "LëtzHBM"
Wéi eng Chemikalie fënnt een am Stot?
Video
Audio
4
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.