RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nom Klamme vun Energiepräisser a SalairenWéi wierkt sech d'Hausse vun 3,8 Prozent beim Mindestloun op d’Gastronomie aus?

Serge Pauly
Iwwert d’Hausse vum Mindestloun gouf scho vill diskutéiert a gestridden. Wéi wierken sech déi 3,8 Prozent op d’Gastronomie aus? E Fallbeispill.
Update: 09.04.2026 19:53
Nom Klamme vun Energiepräisser a Salairen
Wéi wierkt sech d’Hausse vun 3,8 Prozent beim Mindestloun op d’Gastronomie aus?

De Gabriel Boisante beschäftegt a sengen 10 Restauranten a Bistroen eng 280 Mataarbechter. Ronn een Drëttel dovunner verdéngt de qualifizéierten respektiv den net-qualifizéierte Mindestloun. Bei der Fro, wéi ee finanziellen Impakt déi rezent annoncéiert Hausse op säi Betrib hätt, dréckt hie sech ronderëm eng konkret Äntwert: “Am ganze Grupp sinn et 20.000 bis 30.000 Cocktaile, déi mir méi musse verkafen.”

Déi lescht véier Joer hunn d’Restaurateure scho mat diverse Präishausse bei der Energie, der Matière Première an de Salairen ze kämpfe gehat. Si kënnen déi Augmentatiounen awer nëmmen zum Deel un d’Cliente weider ginn. De Gabriel Boisante rechent vir, dass seng Präisser an där Zäit ëm 15 bis 20 Prozent an d’Luucht goungen. Méi wëllt hie senge Clienten net zoumudden. Och den neie Mindestloun wäert sech éischter op seng Margen auswierken: “Mir wäerte sécher keng systematesch Präishausse maachen. D’Erhéijung vun de Liewenskäschte betrëfft jiddereen, och jiddereen dobaussen. Fir op eng Plaz ze kommen fir eppes z’iessen oder eppes ze drenken, dat soll eppes sinn, wat jiddfereen sech leeschte kann. Mir wëlle kee Restaurant sinn, wou d’Leit 7 oder 8 eng Fläsch Waasser bezuelen.”

De Restaurateur an LSAP-Politiker Gabriel Boisante.
De Restaurateur an LSAP-Politiker Gabriel Boisante.
© Serge Pauly

Seng Salarieeë giffen sech iwwert d’Hausse vum Mindestloun freeën, an hie giff sech mat hinne freeën, seet de Gabriel Boisante. Mee hie fäert, dass seng Mataarbechter nëmmen op den éischte Bléck vun deenen 3,8 Prozent profitéieren: “Den Nieweneffet dovunner: dat fiddert d’Inflatioun. Den Haaptkäschtepunkt vun engem Foyer ass d’Wunneng. An op der Wunneng geschitt näischt. An déi Augmentatioun vum Salaire wäert do absolut keen Impakt hunn. Ganz am Géigendeel: op deenen déieren Aspekter vun engem Foyer wäert dat ee prozentualen Effekt hunn. Et ass also méiglech, dass doduerch d’Aarmut an d’Schéier tëschent Aarm a Räich nach méi an d’Breet geet.” De Patron mat LSAP-Parteikaart kritséiert: d’Regierung giff d’Responsabilitéit fir dass et de Leit besser geet, op Patrone vu klenge a mëttelstännesche Betriber ofwälzen. Eng Hausse vum Mindestloun giff net duergoen, et bräicht och eng sozial Steierreform a Mesure fir abordable Wunnraum.

Am meeschte gelies
Vill Verstéiss am Alldag
Mat E-Trottinetten ze séier ënnerwee
Video
Fotoen
43
Am Libanon
182 Doudeger an 890 Blesséierter bei israeeleschen Attacken
Video
Champions League
PSG dominéiert Liverpool bei 2:0-Victoire, Atlético klappt Barcelona
Video
6
Am Alter vu 95 Joer
Däitsche Schauspiller Mario Adorf gestuerwen
5
CGDIS
Cyclist vun Auto ugestouss an Accident mat E-Trottinett
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
En Donneschdeg kommen déi éischt Lëtzebuerger, déi zanter dem Ufank vum Krich am Noen Oste fest souzen, um Findel un.
Wéinst Streik an Italien
Annulatiounen a Verspéidunge bei Flich
Direkter vun der FEDIL
"D'Zäit ass komm, fir eng Tripartite virzebereeden!"
Video
0
Beetebuerg, Schuller, Kielen a Bartreng
Brigange konnte bei enger Serie un Abréch an Apdikte wéineg matgoe loossen
Video
Audio
Fotoen
Grouss Policekontroll am Kader vun der Verkéierssécherheetscampagne "Gutt gesinn" den 20. Januar 2026 vu 7 bis 9 Auer op der N31 zu Péiteng.
Am Virfeld vum Speedmarathon
User kënnen e Freideg d’Plaze fir d'Police-Kontrolle matbestëmmen
E Véierel vun de Clienten hate keen Internet
En Donneschdeg gouf et gréisser Problemer bei der Eltrona, mëttlerweil leeft nees alles normal
Fake Eminem-Concert
Stad Lëtzebuerg warnt viru Phishing
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.