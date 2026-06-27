Dës Woch am Passepartout: eng vergiesse Kënschtlerin, en Horrorfilm an e Lëtzebuerger Kuerzfilm. An der Serie Kuerz a Knackeg weise mir Iech dës Woch de Film «Et wor alles wéi ëmmer» vum Max Jacoby. Laang Zäit war hir Konscht a Vergiessenheet geroden, Berthe Brincour gëllt trotzdeem als eng vun de bedeitendste Kënschtlerinnen aus dem 19. an 20. Joerhonnert a genau dëst weist den Ament de Nationalmusée. An et gëtt grujeleg mam Film Backrooms. E Film deen iwwerrascht a sécherlech eng Alternativ zu de klasseschen Horrorfilmer duerstellt.