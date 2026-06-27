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Passepartout um SamschdegowendD'Berthe Brincour, Backrooms an "Et wor alles wéi ëmmer"

Patricia Baum
D'Kultur-Emissioun op der Tëlee, mam Zil d'Villsäitegkeet vun der Lëtzebuerger Kulturzeen ze presentéieren, ze vermëttelen an ze encadréieren.
Update: 27.06.2026 08:00
Passepartout vum 27. Juni 2026
Dës Woch an der Emissioun: E Kuerzfilm, d'Berthe Brincour an en Horrorfilm.
Passepartout vum 27. Juni 2026
Dës Woch an der Emissioun: E Kuerzfilm, d'Berthe Brincour an en Horrorfilm.

Dës Woch am Passepartout: eng vergiesse Kënschtlerin, en Horrorfilm an e Lëtzebuerger Kuerzfilm. An der Serie Kuerz a Knackeg weise mir Iech dës Woch de Film «Et wor alles wéi ëmmer» vum Max Jacoby. Laang Zäit war hir Konscht a Vergiessenheet geroden, Berthe Brincour gëllt trotzdeem als eng vun de bedeitendste Kënschtlerinnen aus dem 19. an 20. Joerhonnert a genau dëst weist den Ament de Nationalmusée. An et gëtt grujeleg mam Film Backrooms. E Film deen iwwerrascht a sécherlech eng Alternativ zu de klasseschen Horrorfilmer duerstellt.

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