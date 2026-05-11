"The Beatles at 3 Savile Row"Éischten offizielle Beatles-Musée soll 2027 opgoen

AFP, iwwersat vun RTL
London wëll Beatles-Fans vun 2027 un däitlech méi bidde wéi déi obligatoresch Zebrasträife-Foto op der Abbey Road.
Update: 11.05.2026 19:41
London soll Beatles-Fans ab 2027 deutlich mehr bieten als das obligatorische Zebrastreifen-Foto auf der Abbey Road: Im kommenden Jahr soll in der britischen Hauptstadt das erste offizielle Museum zu den Fab Four eröffnen.
D'nächst Joer soll an der brittescher Haaptstad den éischten offizielle Musée iwwer d'Fab Four opgoen. Wéi de Beatle Paul McCartney e Méindeg erkläert huet, soll "The Beatles at 3 Savile Row" an deem Gebai opgoen, an deem d'Beatles am Joer 1969 hire leschten Album opgeholl hunn an op deem sengem Daach si hire leschte Concert gespillt hunn.

Op siwen Etagë soll deemno bis ewell onverëffentlecht Archivmaterial gewise ginn. Donieft géing de Kellerstudio nogebaut ginn, an deem den George Harrison, den John Lennon, de Paul McCartney an de Ringo Starr hiren Album "Let It Be" opgeholl hunn. Visiteure sollen och op den Daach vum Gebai komme kënnen, op deem d'Beatles den 30. Januar 1969 hiren allerleschten ëffentlechen Optrëtt haten.

"All Dag maache Fans Fotoe vun de Baussemauere vun der Hausnummer 3 an der Savile Row", esou de Paul McCartney géigeniwwer der BBC. D'nächst Joer kéinte si dann endlech eran. Hie selwer géing de Projet vum Musée am Londoner Quartier Mayfair fir eng "groussaarteg Iddi" halen. Dem 83 Joer ale Museker no kéinte sech Visiteuren um Daach souguer "abilden, e Beatle ze sinn".

D'Gebai huet scho vun 1968 un Apple Corps gehéiert - der Firma, déi bis haut d'Geschäftsinteressie vun de Beatles vertrëtt. De 85 Joer ale Ringo Starr, nieft dem Paul McCartney, deen eenzege Beatle, deen nach lieft, sot, datt d'Ausstellung engem "Heem komme" gläiche géing.

An der Heemechtsstad vun der Band, Liverpool, ginn et schonn zwee Beatles-Muséeën - offiziell vun Apple Corps lizenzéiert ass bis ewell awer keen dovun.

