4 BlesséierterBlëtz ageschloen, Accidenter a Bränn - et war vill lass um Sonndeg den Owend

An zwee Fäll gouf den automateschen Noutruff vun engem Auto ausgeléist.
Update: 11.05.2026 06:16
Am Lokalen mellt de CGDIS eng ganze Rëtsch vun Accidenter zanter e Sonndeg den Owend.

Op der Collectrice A13 a Richtung Péiteng war géint 18:15 Auer en Auto an d'Leitplanke gaangen.

Am Biergof vun der Aire vu Waasserbëlleg erof an d'Duerf war en Auto an de Gruef gerëtscht.

Am Rond-point Iergäertchen an tëscht Pënsch a Boukels gouf allkéiers en automateschen Urgencen-Uruff am Auto ausgeléist.

Bei alle 4 Virfäll mellt de CGDIS, dass eng Persoun blesséiert gouf.

Zu Gaasperech huet et an der Nuecht op e Méindeg dann op engem Chantier gebrannt, an am Rollengergronn hunn d'Pompjeeën eng Wäschmaschinn musse läschen, déi Feier gefaangen hat.

Géint 19:15 Auer gouf et an engem Haus, wat um Houwald eidel steet, och eng Dampentwécklung. Kuerz virun 19:30 Auer huet zu Gréiwemaacher an der rue Boland de Blëtz an en Haus ageschloen.

