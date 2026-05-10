Dat hollännescht Croisièresschëff, op deem de geféierlechen Hantavirus ausgebrach ass, ass e Sonndeg de Moien virum Hafe Granadilla de Abona op Teneriffa ukomm. D'Hondius ass dobäi vun engem Schëff vun der Guardia Civil begleet ginn an dierf aus renger Precautioun net an de klengen Industriehafen alafen. Virun der Insel dierf d'Croisièeresschëff ankeren.
U Bord ginn déi ronn 150 Passagéier nach eng Kéier ënnersicht an dann a Gruppe vu 5 u Land, respektiv direkt op de Fluchhafe bruecht. Vun do aus gi si dann an hir Heemecht bruecht. D‘Volle ginn an d‘USA, Groussbritannien an a 5 europäesch Länner.
D‘Weltgesondheetsorganisatioun schwätzt vu Passagéier, déi als Héich-Risiko-Kontakter gëllen an e Suivi vun 42 Deeg brauchen. Gläichzäiteg betount d'WHO, dass de Risiko fir déi allgemeng Populatioun "absolut geréng" wier. Et wier keen neie Covid, sou de WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus an engem oppene Bréif, deen och perséinlech ugereest ass, fir d'Evakuéierung z'observéieren.
A Frankräich huet de Premier Sébastien Lecornu fir e Sonndeg eng Reunioun aberuff, fir de Point zur Situatioun vum Hantavirus ze maachen. Mat derbäi sinn ënnert anerem d‘Santésministesch Stéphanie Rist, den Inneminister Laurent Nuñez an den Ausseminister Jean-Noël Barrot. Um Schëff si 5 Fransousen, déi bannent den nächsten zwee Deeg solle rapatriéiert ginn.