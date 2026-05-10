RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kanaresch InselenVun Hantavirus betraffent Croisièresschëff virun Teneriffa ukomm

RTL mat AFP
Virun der kanarescher Insel wäerten déi ronn 150 Passagéier nach emol u Bord vun der "Hondius" ënnersicht ginn, éiert si u Land, oder direkt op de Fluchhafe bruecht ginn.
Update: 10.05.2026 08:40
D'Hondius ass op Teneriffa ukomm, dierf awer net am Hafen uleeën
D'Hondius ass op Teneriffa ukomm, dierf awer net am Hafen uleeën
© JORGE GUERRERO/AFP

Dat hollännescht Croisièresschëff, op deem de geféierlechen Hantavirus ausgebrach ass, ass e Sonndeg de Moien virum Hafe Granadilla de Abona op Teneriffa ukomm. D'Hondius ass dobäi vun engem Schëff vun der Guardia Civil begleet ginn an dierf aus renger Precautioun net an de klengen Industriehafen alafen. Virun der Insel dierf d'Croisièeresschëff ankeren.

U Bord ginn déi ronn 150 Passagéier nach eng Kéier ënnersicht an dann a Gruppe vu 5 u Land, respektiv direkt op de Fluchhafe bruecht. Vun do aus gi si dann an hir Heemecht bruecht. D‘Volle ginn an d‘USA, Groussbritannien an a 5 europäesch Länner.

D‘Weltgesondheetsorganisatioun schwätzt vu Passagéier, déi als Héich-Risiko-Kontakter gëllen an e Suivi vun 42 Deeg brauchen. Gläichzäiteg betount d'WHO, dass de Risiko fir déi allgemeng Populatioun "absolut geréng" wier. Et wier keen neie Covid, sou de WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus an engem oppene Bréif, deen och perséinlech ugereest ass, fir d'Evakuéierung z'observéieren.

A Frankräich huet de Premier Sébastien Lecornu fir e Sonndeg eng Reunioun aberuff, fir de Point zur Situatioun vum Hantavirus ze maachen. Mat derbäi sinn ënnert anerem d‘Santésministesch Stéphanie Rist, den Inneminister Laurent Nuñez an den Ausseminister Jean-Noël Barrot. Um Schëff si 5 Fransousen, déi bannent den nächsten zwee Deeg solle rapatriéiert ginn.

Liest dozou och:

No Ausbroch vun Hantavirus
Croisièresschëff "Hondius" ënnerwee a Richtung Teneriffa
Virum Cap Vert
Air Rescue ënnerstëtzt Evakuatioun vu Croisièresschëff no Ausbroch vun Hantavirus

Am meeschte gelies
Eng Woch nom déidlechen Accident
Gedenkfeier fir d’Manu Dondelinger zu Eschduerf
Video
Fotoen
NATO-Responsabele Boris Ruge
"Europa huet vläicht nach fënnef Joer"
Audio
Zeienopruff gestrach
Den 42 Joer ale Mann ass nees doheem
Eng Woch virum ESC
D'Eva Marija prouft schonn zu Wien
Video
Fotoen
3
Gedenken un d'Affer vum Zweete Weltkrich
Zu Housen ass de Memorial Parc ageweit ginn
Audio
Fotoen
1
Weider News
Jonker rekrutéiert fir Brandstëftung, Sabotage an Terrorismus
Ukrain-Krich: Landesverrot fir 200 Dollar
Video
Archivfoto
USA
Um Fluchhafe vun Denver ass beim Depart e Fliger mat engem Mënsch kollidéiert
Ungarn
Pro-europäesche Premier Peter Magyar vereedegt
3
D'Parad op der Rouder Plaz war déi Kéier manner grouss opgezunn
Parad zu Moskau
Putin vergläicht Kampf géint Ukrain mat Krich géint Nazi-Däitschland
No Ausbroch vun Hantavirus
Croisièresschëff "Hondius" ënnerwee a Richtung Teneriffa
Ënnert anerem beim Duerf Arnoun huet Israel attackéiert
Südlibanon
Israeelesch Attacke géint d'Hisbollah
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.