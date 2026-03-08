RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Luxembourg City Film Festival 2026Den Direkter Alexis Juncosa iwwer déi 16. Editioun vum Festival

Sandy Elsen
Filmer vun all Genre, bekannt Perséinlechkeeten an ee villfältege Kaderprogramm: Och dëst Joer huet de LuxFilmFest nees eppes ze bidden.
Update: 08.03.2026 07:22
Den artisteschen Direkter vum LuxFilmFest am RTL-Interview.
Den Alexis Juncosa doriwwer, wat déi 16. Editioun vum Luxembourg City Film Festival alles ze bidden huet.

Zanter dem 5. a bis de 15. Mäerz steet Lëtzebuerg nees ganz am Zeeche vum Film. Dat mam Luxembourg City Film Festival, kuerz LuxFilmFest, deen dëst Joer seng 16. Editioun feiert. Den artisteschen Direkter vum Festival, Alexis Juncosa, huet eis an engem Interview verroden, wat dës Editioun alles ze bidden huet.

Am meeschte gelies
D'Police mellt
49 Joer ale Jorge Miguel de Oliveira gëtt zanter e Freideg den Owend vermësst
E Samschdeg zu Dikrech
Um Grénge Kongress gouf net u Kritik un der CSV-DP-Koalitioun gespuert
Video
Fotoen
6
Kompetenz-Zenter fir neurodegenerativ Krankheeten
"Bis zu 45 Prozent vun de Fäll vun Demenz kënne reduzéiert ginn", esou de Professer Krüger
Video
5
10 Joer LGX
"An all Mënsch schléift e Geek"
Fotoen
1
CGDIS a Police
Alkoholiséierte Chauffer wëll Pneu wiesselen, ma letztendlech rifft d'Police den Ofschleefdéngscht
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
10 Joer LGX
"An all Mënsch schléift e Geek"
Fotoen
1
"Passepartout" am Replay
De Luxembourg City Film Festival, d’Oscaren an den Jason Derulo
Video
Op RTL.lu an um RTL Play
Mir weisen d'Kuerzfilmer "The Red Suitcase" a "Portraitist" vum Cyrus Neshvad
Video
Fotoen
D'Festival-Saison zu Diddeleng
30. Editioun vum Zeltik Festival, éischte Lineup fir den Usina
Audio
Interview mam Auteur Boris Pfeiffer
Generatioune vu Kanner si mat den "Die drei ??? Kids"-Bicher opgewuess
Audio
LuxFilmFest
200 vun iwwer 1.000 Filmer, déi agereecht goufen, sinn zeréckbehale ginn
Video
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.