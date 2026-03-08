Luxembourg City Film Festival 2026Den Direkter Alexis Juncosa iwwer déi 16. Editioun vum Festival
Filmer vun all Genre, bekannt Perséinlechkeeten an ee villfältege Kaderprogramm: Och dëst Joer huet de LuxFilmFest nees eppes ze bidden.
Den artisteschen Direkter vum LuxFilmFest am RTL-Interview.
Den Alexis Juncosa doriwwer, wat déi 16. Editioun vum Luxembourg City Film Festival alles ze bidden huet.
Zanter dem 5. a bis de 15. Mäerz steet Lëtzebuerg nees ganz am Zeeche vum Film. Dat mam Luxembourg City Film Festival, kuerz LuxFilmFest, deen dëst Joer seng 16. Editioun feiert. Den artisteschen Direkter vum Festival, Alexis Juncosa, huet eis an engem Interview verroden, wat dës Editioun alles ze bidden huet.