E Samschdeg den Owend hu mir op der Tëlee zwee präisgekréint Kuerzfilmer vum Lëtzebuerger Realisateur Cyrus Neshvad am Programm fir Iech.
Update: 07.03.2026 09:00
© Cynefilms

“The Red Suitcase” (vun 20.00 - 20.20 Auer)

The Red Suitcase ass e Kuerzfilm vum Regisseur Cyrus Neshvad. De Film erzielt d’Geschicht vun enger jonker iranescher Fra, déi um Fluchhafen zu Lëtzebuerg ukënnt. Si huet eng rout Wallis bei sech a steet ënner staarkem Drock, well si géint hire Wëlle bestuet soll ginn. Um Fluchhafe muss si eng schwiereg Entscheedung treffen: Soll si hire geplangte Liewenswee akzeptéieren oder probéieren, sech dovunner ze befreien? An enger eenzeger Nuecht entwéckelt sech eng intensiv, emotional Geschicht iwwer Fräiheet, Angscht a Selbstbestëmmung. De Film huet verschidde Präisser op Festivaller weltwäit gewonnen, dorënner Publikumspräisser a Präisser fir de beschte Kuerzfilm. E war och fir de Best Live Action Short Film bei de 95. Academy Awards am Joer 2023 nominéiert.

© Cynefilms
Um Set vum Tournage fir "The Red Suitcase"
Um Set vum Tournage fir “The Red Suitcase” © Cynefilms
Um Set vum Tournage fir "The Red Suitcase"
Um Set vum Tournage fir “The Red Suitcase” © Cynefilms
Um Set vum Tournage fir "The Red Suitcase"
Um Set vum Tournage fir "The Red Suitcase"

“Portraitist” (vun 20.20 - 20.35 Auer)

Wärend d’Liewe lues a lues op en Enn geet, fënnt e Grousspapp duerch d’Konscht e Wee, fir sech nach eng lescht Kéier mat senger Enkelin auszetauschen. E Kuerzfilm deen op ville Festivaller an der ganzer Welt gelaf ass an ausgezeechent gouf an 2021 de Lëtzebuerger Filmpräis fir de beschte fiktive Kuerzfilm gewonnen huet.

© Cynefilms

Béid Filmer lafe wéi gesot e Samschdeg den Owend vun 20 Auer bei eis op der Tëlee. Bis de 17. Mäerz kënnt Dir béid awer och um RTL Play kucken.

