10 Joer LGX"An all Mënsch schléift e Geek"

Raphaël Ferber
iwwersat vun RTL Lëtzebuerg
D'LGX feiert dëse Weekend hire 10. Anniversaire an der Luxexpo The Box mat enger erweiderter Editioun iwwer dräi Deeg an engem méi breede Programm.
Update: 07.03.2026 11:00
© RTL / archives

D’LGX-Convention, déi vum 6. bis den 8. Mäerz ass, feiert dëst Joer hiren 10. Anniversaire bei der Luxexpo The Box. Nodeems déi lescht Editioun am Joer 2024 war, kënnt d’Evenement, dat d’Kultur vun de Geeks an de Vierdergrond setzt, zréck mat bedeitende Verännerungen, dorënner eng nei Plaz am Joer.

Historesch war d’Convention ëmmer am September, mä dëst Joer hu sech d’Organisateuren dozou decidéiert, en neien Zäitpunkt ze probéieren. “Mir wollten net onbedéngt bis September 2026 waarden, fir eise 10. Anniversaire ze feieren. Mä och nach aus anere Grënn wollte mir och eng aner Zäit am Joer ausprobéieren”, erkläert den Eli Lubambu, ee vun de Responsabele vum LGX. “September war wichteg wéinst de grousse Videospill-Verëffentlechungen, mä haut konzentréiere mir eis net méi nëmmen op Videospiller.” Dëse Choix ass och duerch de vollgepaakte Kalenner zur Rentrée bedéngt. “Dacks sinn an dëser Zäit och aner Evenementer, déi déi selwecht Communautéit uspriechen. Eis Partner mussen deelweis tëscht verschiddenen Evenementer wielen,” seet hie weider.

Vum “Gaming” bei de “Geek”

D’Evenement huet och seng Identitéit erweidert, well aus der “Luxembourg Gaming Experience” gëtt elo offiziell d’"Luxembourg Geek Experience”. “Videospiller sinn nach ëmmer Deel vun eiser DNA, mä mir wollte weisen, datt d’Geek-Kultur vill méi ëmfaasst”, erkläert den Eli Lubambu. “Dofir leeë mir méi Wäert op Schauspiller aus Filmer a Serien an op Kënschtler aus verschiddenen Universen.”

D’Organisateuren erwaarden dëse Weekend verschidde wichteg international Gäscht, dorënner den Dan Fogler (Fantastic Beasts, The Walking Dead), de Ross Marquand (Avengers, The Walking Dead), de Steven John Ward (One Piece), den Illustrator William Simpson (Game of Thrones) an d’Sängerin Léa Yuna, bekannt fir hir Anime-Cover. “Et ass ëmmer eng Erausfuerderung, Acteuren unzezéien”, gëtt den Eli Lubambu zou. “Mä vill vun hinnen hunn et gär, hir Fans op esou Conventions ze treffen. Heiansdo sinn et souguer Acteuren, déi an der Regioun dréien, déi eis kontaktéieren. Lëtzebuerg ass hinnen dacks nach onbekannt, wat hire Virwëtz erwächt.

E Labyrinth vun iwwer 1.000 Quadratmeter

D’Haaptattraktioun vun dësem Anniversaire ass e grujelege Labyrinth vun 1.000 Quadratmeter, inspiréiert vum Manga “Demon Slayer”. “Dat kann e bësse verréckt wierken, mee mir iwwerrasche gären”, seet den Organisateur mat engem Laachen. “Vill Conventions bidde virun allem Verkafsstänn oder Autogrammstonnen un. Mir froen eis ëmmer, wat mir anescht maache kënnen.” Dëst Labyrinth wäert eng vun den interessantsten Erfarunge fir d’Visiteure sinn.

LGX: Eng Convention, déi zesumme mam Publikum gewuess ass

Gegrënnt am Casino 2000 zu Munneref am Joer 2016, huet d’LGX sech als e feste Rendez-vous fir d’Geeks an der Groussregioun etabléiert, “Wéi mir virun zéng Joer ugefaangen hunn, waren mir bal déi eenzeg, déi sech getraut hunn, e sou Evenement zu Lëtzebuerg ze starten”, erënnert sech den Eli Lubambu. “Haut ginn et méi Initiativen, wat encouragéierend ass.

D’Evenement zitt mëttlerweil bei all Editioun Dausende vu Visiteuren un, och wann d’Organisateuren zouginn, datt nach ëmmer e Public ze gewannen ass. “Mir hunn e feste Kär vu Begeeschterten, mee et ginn nach Leit, déi eis net kennen.” Fir den Eli Lubambu gewënnt de Virwëtz schliisslech. “An all Mënsch schléift e Geek. D’Leit, déi dëst Universum net onbedéngt kennen, ginn dacks mat, wa se kommen. A viller komme fir déi nächst Editioun erëm.

D’Organisateuren hoffen, d’Communautéit dat ganzt Joer iwwer ze vergréisseren, mat weideren Initiativë ronderëm d’Geek-Kultur zu Lëtzebuerg.

