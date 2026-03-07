RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

De CGDIS melltEng blesséiert Persoun e Samschdeg de Moien um Findel

RTL Lëtzebuerg
De CGDIS mellt am ganzen zwee Accidenter mat Blesséierten an der Nuecht an um fréie Samschdeg de Moien.
Update: 07.03.2026 11:32
© Laurent Weber

Ee méi schroen Accident gouf et wuel e Samschdeg de Moien um 7.20 Auer um Findel, wéi an Tréiererstrooss en Auto accidentéiert ass. Eng Ambulanz an ee Samu-Team vum Findel waren op der Plaz, fir sech ëm déi blesséiert Persoun ze këmmeren.

An der Nuecht gouf et dann och nach ee Blesséierten no engem Accident op der Tréierer Autobunn a Richtung Stad tëscht dem Iergäertchen an dem Tunnel Houwald. De CGDIS mellt, dass sech beim Accident géint 1.30 Auer eng Camionnette an e Camion ze pake kruten. Och hei war eng Ambulanz vum Findel am Asaz.

