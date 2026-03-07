A bal der Hallschent vun der Legislatur schéngt d‘Walresultat vun 2023 verdaut. Ma de Krich am Iran bereet Suergen an d‘Lëtzebuerger Regierung géif et verpassen, sech kloer an däitlech hanner déi international Reegelen ze stellen. Dat war eng vun de Aussoen e Samschdeg de Moien um Riednerpult.
Allgemeng koum déi schwaarz-blo Koalitioun net gutt wech. Et wier d’Regierung vun de kalen Häerzer, déi heiansdo net wäit vu Rietspopulisten ewech wier. Kritiséiert gouf ënner anerem de Lëtzebuerger Ëmgang mat Flüchtlingen.
A punkto Nohaltegkeet géifen d‘Verspriechen net agehale ginn. De Fokus léich eleng op der Ekonomie, ma d’Wirtschaft géing trotzdeem net dréien, stellen déi Gréng fest.